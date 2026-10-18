Obavijesti

News

Komentari 2
DOŠAO IZ POLJSKE

Ukrajina se ispričala nakon što se srušio dron u sjevernoj Litvi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajina se ispričala nakon što se srušio dron u sjevernoj Litvi
Foto: Henry Nicholls
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Krhotine su oštetile osobni automobil, ali nitko nije ozlijeđen, rekao je šef nacionalnog centra za krizne situacije Vilmantas Vitkauskas

Ukrajina se ispričala nakon što je dron uletio u litavski zračni prostor i ondje se srušio.

Krhotine su oštetile osobni automobil, ali nitko nije ozlijeđen, rekao je šef nacionalnog centra za krizne situacije Vilmantas Vitkauskas. Dron je u zračni prostor Litve vjerojatno došao iz susjedne Poljske te se srušio na sjeveru te članice EU-a i NATO-a, objavio je u nedjelju ministar obrane Robertas Kaunas.

Borbeni zrakoplovi NATO-ove zračne policije upućeni su u to područje, a zračna luka u Kaunasu bila je zatvorena oko sat vremena.

VJEROJATNO DOŠAO IZ POLJSKE Dron se srušio u Litvi! Zbog njega su zatvorili i zračnu luku
Dron se srušio u Litvi! Zbog njega su zatvorili i zračnu luku

"Žalimo što se ovaj incident dogodio ovo jutro u litavskom zračnom prostoru", napisao je na X-u glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihi.

Rekao je da je zalutali dron "možda rezultirao od ruskog elektroničkog ratovanja odvraćanja dronova tijekom operacije protiv legitimnih vojnih meta u Rusiji."

"Ispričavamo se na bilo kakvoj smetnji, rizicima i brigama koje je ovo možda uzrokovalo", rekao je, dodavši da će Kijev raditi s Vilniusom da razjasni okolnosti incidenta i spriječi njihovo ponavljanje u budućnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zelenski: SAD nakon stanke nastavlja dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom
'ZAHVALNI SMO'

Zelenski: SAD nakon stanke nastavlja dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom

Ukrajina se oslanja na američke obavještajne podatke da bi uočila brze balističke projektile koje Rusija u valovima ispaljuje na njezine gradove
RAT ZBOG DIZELA Donald Trump napada Ukrajinu iako su i Rusi protiv njegova plana...
SULUDO

RAT ZBOG DIZELA Donald Trump napada Ukrajinu iako su i Rusi protiv njegova plana...

Trump koristi rusku naftu za peglanje imidža • Rusi su demantirali dogovor s Ukrajinom o prekidu napadanja • EU traži nove sankcije za Puti
Ukrajinski gradonačelnici traže pomoć u Bruxellesu. Pohvalili Hrvatsku: 'Imamo sporazum...'
'SITUACIJA JE VRLO TEŠKA'

Ukrajinski gradonačelnici traže pomoć u Bruxellesu. Pohvalili Hrvatsku: 'Imamo sporazum...'

"Situacija je vrlo teška. Rusija svakoga dana lansira rakete i dronove te uništava ukrajinsku infrastrukturu, bolnice, škole i elektrane”, rekao je Sadovij, gradonačelnik Lavova...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026