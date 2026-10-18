Ukrajina se ispričala nakon što se srušio dron u sjevernoj Litvi

Ukrajina se ispričala nakon što je dron uletio u litavski zračni prostor i ondje se srušio.

Krhotine su oštetile osobni automobil, ali nitko nije ozlijeđen, rekao je šef nacionalnog centra za krizne situacije Vilmantas Vitkauskas. Dron je u zračni prostor Litve vjerojatno došao iz susjedne Poljske te se srušio na sjeveru te članice EU-a i NATO-a, objavio je u nedjelju ministar obrane Robertas Kaunas.

Borbeni zrakoplovi NATO-ove zračne policije upućeni su u to područje, a zračna luka u Kaunasu bila je zatvorena oko sat vremena.

"Žalimo što se ovaj incident dogodio ovo jutro u litavskom zračnom prostoru", napisao je na X-u glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihi.

Rekao je da je zalutali dron "možda rezultirao od ruskog elektroničkog ratovanja odvraćanja dronova tijekom operacije protiv legitimnih vojnih meta u Rusiji."

"Ispričavamo se na bilo kakvoj smetnji, rizicima i brigama koje je ovo možda uzrokovalo", rekao je, dodavši da će Kijev raditi s Vilniusom da razjasni okolnosti incidenta i spriječi njihovo ponavljanje u budućnosti.