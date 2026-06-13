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Ukrajina traži još 20 milijardi dolara pomoći. Iz Kijeva poručuju: 'Neka Rusija gori'

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajina traži još 20 milijardi dolara pomoći. Iz Kijeva poručuju: 'Neka Rusija gori'
Foto: Valentyn Ogirenko

Ukrajina troši oko 40 posto svog BDP-a na obranu, što je najviša razina na svijetu

Ukrajina želi dodatnih 20 milijardi dolara od svojih saveznika kako bi učvrstila svoju privremenu prednost na ratištu nad Rusijom, izjavio je visoki ukrajinski obrambeni dužnosnik za POLITICO.

 - Svi vide da Rusija gori, a mi želimo da gori još više, ali za to nam je potrebno financiranje - rekao je dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Zahtjev za 20 milijardi dolara bit će upućen 18. lipnja na sljedećem sastanku Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu, poznate i kao Ramstein format, gdje saveznici organiziraju financijsku i vojnu pomoć za Kijev. 

Pitanje su pokrenuli ukrajinski ministar obrane Mykhailo Fedorov i drugi vladini dužnosnici tijekom niza sastanaka s predstavnicima Norveške, Švedske, Njemačke i Kanade, prema riječima osoba upoznatih s razgovorima.

Od svakog saveznika tražit će se između 2 i 6 milijardi dolara kako bi se dosegao cilj od 20 milijardi dolara, rekao je dužnosnik, dodajući: „To može biti pomoć ili zajam.“

Pomoć Ukrajini bit će ključno pitanje na srpanjskom summitu čelnika NATO-a u Ankari, na kojem će na marginama sudjelovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski obrambeni proračun za ovu godinu utvrđen je na 85 milijardi eura, a 20 milijardi dolara došlo bi povrh toga.
Ukrajina troši oko 40 posto svog BDP-a na obranu, što je najviša razina na svijetu.

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