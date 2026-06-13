Ukrajina traži još 20 milijardi dolara pomoći. Iz Kijeva poručuju: 'Neka Rusija gori'

Ukrajina želi dodatnih 20 milijardi dolara od svojih saveznika kako bi učvrstila svoju privremenu prednost na ratištu nad Rusijom, izjavio je visoki ukrajinski obrambeni dužnosnik za POLITICO.

- Svi vide da Rusija gori, a mi želimo da gori još više, ali za to nam je potrebno financiranje - rekao je dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Zahtjev za 20 milijardi dolara bit će upućen 18. lipnja na sljedećem sastanku Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu, poznate i kao Ramstein format, gdje saveznici organiziraju financijsku i vojnu pomoć za Kijev.

Pitanje su pokrenuli ukrajinski ministar obrane Mykhailo Fedorov i drugi vladini dužnosnici tijekom niza sastanaka s predstavnicima Norveške, Švedske, Njemačke i Kanade, prema riječima osoba upoznatih s razgovorima.

Od svakog saveznika tražit će se između 2 i 6 milijardi dolara kako bi se dosegao cilj od 20 milijardi dolara, rekao je dužnosnik, dodajući: „To može biti pomoć ili zajam.“

Pomoć Ukrajini bit će ključno pitanje na srpanjskom summitu čelnika NATO-a u Ankari, na kojem će na marginama sudjelovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski obrambeni proračun za ovu godinu utvrđen je na 85 milijardi eura, a 20 milijardi dolara došlo bi povrh toga.

Ukrajina troši oko 40 posto svog BDP-a na obranu, što je najviša razina na svijetu.