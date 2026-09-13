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SUMNJIV AUTO

Ukrajinac krijumčario ljude, policajci ga ulovili u Slavoniji

Piše HINA,
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Ukrajinac krijumčario ljude, policajci ga ulovili u Slavoniji
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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Tijekom obavljanja redovnih zadaća policajci su zaustavili osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Požeško-slavonska policija je jučer spriječila krijumčarenje stranih državljana, za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu te nezakonito boravili na području Republike Hrvatske, priopćeno je u nedjelju iz te policijske uprave.

Tijekom obavljanja redovnih zadaća policajci su zaustavili osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije policije.   Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima.   Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu,  predan pritvorskom nadzorniku, stoji u priopćenju PU požeško-slavonske.

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