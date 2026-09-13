Ukrajinac krijumčario ljude, policajci ga ulovili u Slavoniji

Požeško-slavonska policija je jučer spriječila krijumčarenje stranih državljana, za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu te nezakonito boravili na području Republike Hrvatske, priopćeno je u nedjelju iz te policijske uprave.

Tijekom obavljanja redovnih zadaća policajci su zaustavili osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, stoji u priopćenju PU požeško-slavonske.