Ukrajinac ne odustaje od pilića na Banovini: 'Lažu o zagađenju, tvornica će biti kao apoteka'

Ukrajinski investitor Andrii Matiukha i njegovi ljudi ne odustaju od 608 milijuna eura vrijedne izgradnje tvornice za preradu peradi u Sisku, farmi za uzgoj 47 milijuna pilića godišnje u Sunji i Velikoj Ludini i tvornice stočne hrane u Lekeniku I to unatoč tome što je Grad Sisak rekao da njihova tvornica nije usklađena s čak tri nadležna prostorna plana i da ih ne planiraju izmijeniti kako bi se investicija realizirala. Čelnici tvrtki investitora su održali i tiskovnu konferenciju kojoj je, kažu "cilj destigmatizirati koristan projekt i opovrgnuti brojne neistine" koje, kažu, iznose aktivisti i stranke Most i Možemo koje su se u uključile u prosvjede protiv investicije.

Od dvoje potencijalnih investitora u megafarme pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji, Matiukhov holding Renaissance capital je zasad ostao, dok je drugi investitor objavio da je zaustavio sličan projekt. Unutar holdinga je i tvrtka Premium Chicken company(PCC) koja bi trebala pokrenuti proizvodnju. Uvjereni su da će im proći sve četiri studije utjecaja za okoliš nužne za investiciju.

Kako smo ranije objavili, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić (HDZ) je poslao Ministarstvu zaštite okoliša dokumentaciju po kojoj projekt tvornice u Sisku nije usklađen s prostornim planovima i dokaze da je sam investitor tražio njihove izmjene. Ključna je pruga koja presijeca zemljište i na kojoj se ne smije graditi, zatim nužnost izgradnje pročistača, treba uskladiti i visinu objekata, a investitor je tražio i prenamjenu jedne parcele. Orlić nam je ranije odgovorio da ničemu od toga neće udovoljiti i da Siščani ne žele tvornicu. Orlić smatra da zbog toga Ministarstvo treba obustaviti studiju, a to su nam neslužbeno najavili i u Ministarstvu. A bez studije nema tvornice, bez tvornice nema farmi.

Unatoč tome Suzana Audić Vuletić, čelnica holdinga Renaissance Capital kaže da to i nije potrebno kako bi studija prošla jer imaju raniju potvrdu da je namjena u skladu s planom. Upitana kako će onda riješiti prugu koja je ključna, ako Grad ne želi izmijeniti planove, bila je tajanstvena.

- Radit ćemo po zakonu, već postoji sudska praksa za slične stvari. Za studiju to nije ključno, a projekt se može prilagoditi postojećim planovima. Sve ćemo raditi po zakonu -poručila je Audić Vuletić i ponovila da su odustali od bioplinskog postrojenja.

Oleksej Ševčenko koji vodi PCC je rekao da nastavljaju s investicijom i ostaju u Hrvatskoj, a ako ne bi prošli "ima drugih županija koje bi rado prihvatile ovakvu investiciju". Nije rekao kojih.

Ševčenko i Audić Vuletić su prezentirali projekt i poručili da ih se lažno proziva.

- Lažno nas prozivaju aktivisti da će biti zagađenja okoliša, a mi planiramo izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima. Pa to će biti kao apoteka, sterilno i čisto – rekla je Suzana Audić Vuletić.

Navela je i primjere gdje je tvornica i peradarnici Koke(Vindija) na manjoj udaljenosti od kuća nego njihova tvornica. Također je navela i da je pogon PIK Vrbovca u centru grada. Naveli su i usporedne količine koje se proizvode u Hrvatskoj. Oni u prvoj fazi planiraju preradu 100.000 tona godišnje i u budućnosti povećanje na 150.000 tona. Perutnina Ptuj-Pipo ima kapacitet 128.000 tona pored Čakovca, Vindijina Koka 75.000 tona, a PIK Vrbovec 84.000 tona.

- Mi nećemo uništiti hrvatsku proizvodnju, dapače, razvit ćemo je i želimo suradnju s kooperantima i malim obiteljskim gospodarstvima od kojih ćemo otkupljivati piliće. Pokrit ćemo 15 posto koje sada Hrvatska uvozi i sve ostalo ćemo izvoziti. Laž je da ćemo i uvoziti žitarice i to planiramo otkupljivati, zato i gradimo Tvornicu stočne hrane sa sušionicom. Želimo da naši kooperanti žive s nama -rekla je Audić Vuletić.

Njihova tvornica ima kapacitet 84 milijuna pilića godišnje, a uzgoj u Ludini i Sunji je 47 milijuna pilića s podizanjem na 55 milijuna. U prvoj fazi planiraju otkupljivati 6 milijuna pilića od kooperanata.

Što se tiče straha od zagađenja i otpada, kažu da za to nema straha. Tvrde da u već potpisali ugovore s proizvođačima prirodnog gnoja, a traže i lokaciju za vlastitu proizvodnju. Unutar tvornice bi bila kafilerija, a sva otpadna voda bi prolazila kroz pročistač(koji se po postojećem planu ne može graditi, op.a.). Najavljuju i nove cjevovode, a imaju potvrde da njihov projekt može izdržati postojeće kapacitete. U Lekeniku planiraju i plinifikaciju. Gradit će, kažu i nove, potrebne ceste.

-Uložit ćemo u povećanje tlaka u cjevovodima kako bi i stanovnicima i nama bila lakše dostupna voda. Sa svime što će se izgraditi, ruralne dijelove dio podižemo na viši stupanj blagodati – tvrdi Audić Vuletić.

Što se tiče radne snage, opovrgavaju uvoz jeftine radne snage, nego će dobrim plaćama privući radnike iz prstena od 60 kilometara. U prvoj fazi ih planiraju zaposliti 2500, a u konačnici 3000 radnika.

I općina Lekenik im ne želi izmjeniti prostorne planove kako su tražili, ali dvoje čelnika kaže da to ne zaustavlja investiciju jer će samo smanjiti kapacitete valionice pilića i prilagoditi projekte sadašnjim planovima.