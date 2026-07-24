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TROJE OZLIJEĐENIH

Ukrajinci dronovima pogodili skladište ruskog internetskog diva, izbio veliki požar

Piše HINA,
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Ukrajinci dronovima pogodili skladište ruskog internetskog diva, izbio veliki požar
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Foto: Stringer
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Pet skladišta Wildberriesa, odnosno oko 10 posto logističkog kapaciteta tvrtke, napadnuto je od 18. srpnja

Skladište vodeće ruske internetske trgovine Wildberries u Lenjingradskoj oblasti blizu Sankt Peterburga zapalilo se nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama, kazao je guverner Aleksandar Drozdenko. Troje ljudi je ozlijeđeno, dodao je Drozdenko. Tvrtka Wildberries je kazala da su dva njena logistička objekta u regiji prestala s radom. Također, rekla je da su djelatnici u njenim skladištima na poluotoku Krimu evakuirani.

Reutersova videosnimka napada prikazuje dva velika oblaka crnog dima. Pet skladišta Wildberriesa, odnosno oko 10 posto logističkog kapaciteta tvrtke, napadnuto je od 18. srpnja.

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Dva ruska skladišta pogođena u napadu dronom VIDEO
Dva ruska skladišta pogođena u napadu dronom | Video: 24sata/Reuters

Tvrtka je objavila da nikakva roba nije oštećena u najnovijem napadu. Osam osoba je poginulo u napadima 18. srpnja na logistička čvorišta u gradovima Kotovsku i Elektrostalju.

Aftermath of Ukrainian drone attack in Saint Petersburg
Foto: Stringer

Kijev tvrdi da je Wildberries dio infrastrukture koja podupire rusku vojsku. Rusija poriče da tvrtka ima veze s vojnom opremom.

Aftermath of Ukrainian drone attack in Saint Petersburg
Foto: Stringer

Zajedno s manjim rivalima, Wildberries i njegov glavni konkurent Ozon prodaju robu i usluge u vrijednosti od otprilike 8,5 posto ruskog BDP-a te zapošljavaju četiri milijuna ljudi ili više od pet posto radne snage u zemlji.

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