Rusija je u petak napala dvije ukrajinske luke, oštetivši tri turska broda, uključujući brod koji je prevozio hranu, rekli su ukrajinski dužnosnici i jedan vlasnik broda
Rusija napala dvije ukrajinske luke, oštetili tri turska broda
Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna obećao odmazdu za napade Kijeva dronovima na tankere Moskve, za koje se smatra da se koriste za izvoz nafte, a za što Kijev tvrdi da je glavni izvor financiranja Rusije za gotovo četverogodišnji rat.
Napad u petak dogodio se nekoliko sati nakon što je turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao Putinu da bi ograničeno primirje za energetska postrojenja i luke moglo biti korisno.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je fotografije koje prikazuju veliki požar na brodu u luci Čornomorsk u Odeskoj regiji, dok vatrogasci gase požar.
- Ovo još jednom dokazuje da Rusi ne samo da ne shvaćaju dovoljno ozbiljno trenutnu priliku za diplomaciju, već i nastavljaju rat upravo kako bi uništili normalan život u Ukrajini - rekao je.
Vlasnik tog broda, Cenk Shipping, rekao je da je brod Cenk T bio napadnut oko 16 sati po ukrajinskom vremenu. Među posadom nije bilo žrtava, a šteta je bila ograničena, dodali su.
Reuters je potvrdio trenutak napada viđen na videu objavljenom na X-u. Brod na snimci odgovarao je Cenku T, a dizalice i zgrade odgovarale su satelitskim snimkama luke Čornomorsk.
Fabian Hinz, istraživač za obrambene i vojne analize na Međunarodnom institutu za strateške studije, rekao je da je viđeno oružje ruski dron Geran-2 u konfiguraciji za labirint.
Rusko ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.
- Napad je usmjeren na civilnu logistiku i komercijalni brodarstvo - rekao je ukrajinski zamjenik premijera Oleksiy Kuleba, dodajući da je Rusija napala ukrajinske luke dronovima i balističkim raketama.
Rekao je da je jedan zaposlenik privatne tvrtke ozlijeđen u odvojenom napadu na luku Odesa te da je tamo oštećen utovarivač tereta.
Glasnogovornik ukrajinske mornarice rekao je Reutersu da su ukupno oštećena tri plovila, sva u turskom vlasništvu, no bez detalja. Tursko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je štetu u luci Čornomorsk, bez izvješća o ozlijeđenim turskim državljanima.
