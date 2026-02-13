Obavijesti

DUBOKO U ŠUMI

Drama u Bugarskoj. Je li ova kuća baza ruskog Wagnera? Policiju dočekao ljutiti starac...

Drama u Bugarskoj. Je li ova kuća baza ruskog Wagnera? Policiju dočekao ljutiti starac...
Posebno zabrinjavajuća je sumnja koju je iznio Georgijev, a to je da su među osobama u kampu možda i sadašnji ili bivši pripadnici bugarskih sigurnosnih službi....

U planinskom području iznad bugarskog sela Kladnica otkriven je strogo čuvani objekt za kojeg se sumnja da služi kao baza ruske paravojne skupine Wagner. Otkriće, koje je objavila utjecajna bugarska antikorupcijska udruga BOEC (Bugarska ujedinjena s jednim ciljem), izazvalo je ozbiljnu zabrinutost za nacionalnu sigurnost....

Aktivisti su objavili snimke koje prikazuju kuću na kojoj su istaknuti ruska zastava i amblem zloglasne plaćeničke skupine. Navode da su u kući možda naoružane osobe... 

Prema tvrdnjama koje je javnosti predstavio čelnik udruge Georgi Georgijev, lokacija se nalazi na teško pristupačnom planinskom terenu, tek 50-ak kilometara od granice sa Srbijom i funkcionira kao utvrđeni kamp. Pristup objektu je strogo kontroliran, a cijelo područje osiguravaju patrole sa psima čuvarima. Aktivisti tvrde da su osobe koje su zatekli na lokaciji bile odjevene u crnu odjeću i nosile kape s prepoznatljivim logotipom Wagnera.. U dvorištu su, kako navode, uočeni i terenski automobili, quadovi te motorne sanjke, što upućuje na opremljenost za djelovanje u zahtjevnim uvjetima.

BOEC je o svemu odmah službeno izvijestio bugarsko Ministarstvo unutarnjih poslova, ističući u prijavi moguću prisutnost naoružanih pojedinaca i simbola organizacije koja se nalazi pod međunarodnim sankcijama. Posebno zabrinjavajuća je sumnja koju je iznio Georgijev, a to je da su među osobama u kampu možda i sadašnji ili bivši pripadnici bugarskih sigurnosnih službi. 

Georgijev je, pisali su bugarski mediji, dolazak policije čekao više od sat vremena. Policija je stigla pred kuću s Wagner zastavama, ali umjesto naoružanih pristaša dočekao ih je stariji muškarac, vidno mrzovoljan. Bugarski mediji pišu kako je bio agresivan, kako je govorio da je kuća njegovo vlasništvo i da je ima pravo ukrašavati kako god želi. 

Što je Wagner grupa?

Wagner grupa, poznata i kao Grupa Wagner ili PVK Wagner, je ruska privatna vojna kompanija, tj. plaćenička vojska, osnovana oko 2014. godine. Najpoznatija je po brutalnim operacijama u Siriji, Libiji, Srednjoafričkoj Republici i Maliju, gdje je štitila ruske interese, rudnike i režime, često uz optužbe za ratne zločine. U ratu s Ukrajinom najpoznatiji su po akcijama u Bahmutu. 

Vođa grupe bio je Jevgenij Prigožin, oligarh i nekadašnji bliski Putinov suradnik, poznat i kao "Putinov kuhar". Wagner je regrutirao i tisuće zatvorenika za rat u Ukrajini.

U lipnju 2023. Prigožin je poveo kratkotrajni puč protiv ruskog vojnog vrha i Putina, optuživši ih za korupciju i izdaju. Wagnerove snage zauzele su Rostov i krenule prema Moskvi, ali su se nakon pregovora, uz posredovanje bjeloruskog predsjednika Lukašenka, povukle. 

Prigožin je otišao u egzil u Bjelorusiju, a ubrzo potom poginuo je u sumnjivom padu aviona. Danas je Wagner oslabljen i preustrojen pod kontrolom ruskog Ministarstva ovrane, djelujući uglavnom u Africi. 
 

