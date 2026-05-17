Ukrajinci izveli najveći napad na Rusiju: Dronovi ubili četvero

Najmanje četiri osobe su ubijene, uključujući i tri u regiji Moskve, kad je Ukrajina tijekom noći pokrenula svoj najveći napad dronovima na rusku metropolu u više od godine dana, rekli su lokalni dužnosnici u nedjeljua prenosi Reuters.

Četvrta osoba ubijena je u regiji Belgorod koja graniči sa sjeveroistočnom Ukrajinom, rekle su lokalne vlasti, dok je rusko ministarstvo obrane reklo da je do podneva oboreno više od 1000 ukrajinskih dronova u zadnja 24 sata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev tijekom dva dana otkad je rat počeo prije više od četiri godine.

Potvrdivši napad, Zelenski je objavio na X-u video drona koji leti, stupove crnog dima te vatrogasne ekipe kako pokušavaju ugasiti plamen.

Foto: Moscow regional Governor Andrei

"Naši odgovori na rusko produženje rata i njihove napade na naše gradove i zajednice su potpuno opravdani", rekao je Zelenskij.

Dodao je da je Ukrajina uspjela pogoditi mete više od 500 kilometara od granice unatoč ruskoj protuzračnoj obrani oko Moskve.

"Jasno govorimo Rusima: Njihova zemlja mora okončati svoj rat", rekao je.

Glavni stožer ukrajinske vojske objavio je na Telegramu da je jedan napad prouzročio požar u tvornici izvan Moskve koja proizvodi oružje velike preciznosti. Također je objavio da je pogođeno zapovjedno mjesto koje nadgleda letove u okupiranoj istočnoj regiji Donjeck.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Kijev da cilja civile.

"Uz zvuk pjesama Eurovizije, kijevski režim, koji financira EU, izveo je još jedan masovni teroristički napad", prenijela je novinska agencija TASS riječi glasnogovornice ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove.

Foto: Moscow regional Governor Andrei

Obje strane niječu da namjerno gađaju civile.

Ukrajina je pojačala napade dronovima na mete duboko u Rusiji proteklih tjedana s ciljem uništavanja rafinerije nafte, skladišta i naftovoda, dok dvije strane nastoje jedna drugoj uništiti infrastrukturu.

TASS je prenio izjavu gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina koji je rekao da je 12 osoba ozlijeđeno, uglavnom u blizini ulaza u rafineriju nafte u Moskvi, dok su tri kuće oštećene. "Tehnologija" rafinerije nije oštećena, dodao je.