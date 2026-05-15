UŽASAN NAPAD

Zelenski bijesan nakon ruskog napada u kojem je ubijeno 24 ljudi! 'Sravnuli su zgradu...'

Piše HINA,
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Gradski dužnosnici rekli su da su izvučena 24 tijela, a oko 30 ljudi spašeno je živo. Gotovo 50 ljudi je ozlijeđeno, a oko 400 je zatražilo psihološku pomoć.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u petak na kažnjavanje Moskve nakon što je položio crvene ruže na ruševine stambene zgrade u Kijevu, gdje je u ruskom raketnom napadu poginulo 24 ljudi, uključujući troje djece. Spasioci su završili potragu u uništenoj zgradi, koja je pogođena u četvrtak tijekom najžešćeg ruskog zračnog napada na ukrajinsku prijestolnicu ove godine.

„Naši spasioci... radili su bez prestanka više od jednog dana”, napisao je Zelenski na aplikaciji Telegram nakon posjeta lokaciji u kijevskoj četvrti Darnicja, na lijevoj obali Dnjepra, gdje je položio cvijeće i razgovarao s radnicima. Dodao je kako su Rusi raketom praktički sravnili sa zemljom čitav dio zgrade.

Rusija, koja je započela invaziju punog opsega na Ukrajinu u veljači 2022., lansirala je više od 1500 dronova i desetke raketa na ciljeve u Ukrajini tijekom dva uzastopna dana, navode ukrajinski dužnosnici. Šestero ljudi poginulo je i u zapadnoj Ukrajini, daleko od linije fronte. 

Dan žalosti u Kijevu

"Ovako se Rusija nikada ne može normalizirati – Rusija koja namjerno uništava živote i nada se da će ostati nekažnjena. Potreban je pritisak”, rekao je Zelenski, ponavljajući apele saveznicima da pomognu Ukrajini u jačanju protuzračne obrane.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage izvele masovne napade na Ukrajinu od 12. do 15. svibnja, prenijela je ruska državna novinska agencija RIA.

Kijevski dužnosnici proglasili su petak danom žalosti, a državne zastave u gradu od tri milijuna stanovnika spuštene su na pola koplja. Sva zabavna događanja su otkazana ili odgođena.

Stanovnici su donijeli cvijeće, plišane igračke i slatkiše na improvizirano spomen-obilježje kod uništenog stambenog bloka. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su stotine spasilaca pretražile 3000 metara prostornih ruševina tijekom 28 sati potrage.

Gradski dužnosnici rekli su da su izvučena 24 tijela, a oko 30 ljudi spašeno je živo. Gotovo 50 ljudi je ozlijeđeno, a oko 400 je zatražilo psihološku pomoć. 

Zelenski je izjavio da prve analize pokazuju da je zgrada pogođena nedavno proizvedenom ruskom raketom H-101.

Moskva poriče namjerno gađanje civila, no tijekom više od četiri godine rata često je gađala stambene zgrade i drugu civilnu infrastrukturu diljem Ukrajine.

Ukrajina je također izvela napade dronovima na Rusiju. Četvero ljudi, uključujući jedno dijete, poginulo je u petak u napadu na ruski grad Rjazanj, u kojem su oštećene višestambene zgrade i pogođeno neimenovano industrijsko poduzeće, rekao je regionalni guverner. Ukrajina je potvrdila da je pogodila rusku rafineriju nafte u Rjazanju.

Ogroman napad na Rusiju. Stigla im osveta za Kijev. Dronovi došli sve do Moskve
Ogroman napad na Rusiju. Stigla im osveta za Kijev. Dronovi došli sve do Moskve

Ukrajinski dronovi posljednjih tjedana sve češće napadaju ruske naftne i plinske infrastrukture, kao dio šire kampanje za prekid energetskih prihoda Moskve
Ukrajinska vojska je tijekom noći pokrenula veliki napad dronovima diljem Rusije. Bombardiranje se dogodilo nakon ruskog napada na Kijev u kojem je poginulo preko 20 ljudi, a napad je bio dio najvećeg bombardiranja Ukrajine od početka invazije. Veliki požar je izbio u ruskoj rafineriji Rjazanj, a grad je okovan gustim dimom. Građani su izvijestili o nekoliko dronova koji su preletjeli iznad njih prije nego što su se začule višestruke glasne eksplozije u području rafinerije
Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je u dva dana lansirala više od 1560 dronova i 56 projektila, što predstavlja najintenzivniji zračni napad u tako kratkom razdoblju

