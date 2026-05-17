U ukrajinskom napadu dronom na okolicu Moskve troje mrtvih

"Tehnologija" moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su tri kuće oštećene, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući iznad moskovske regije.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je žena poginula kada je pogođena kuća u gradu Himki, sjeverno od Moskve, te da spasilački tim radi na izvlačenju jedne osobe iz ruševina.

Dvojica muškaraca poginula su u selu Pogorelki u okrugu Mitišči, rekao je Vorobjov.

Oštećeno je i nekoliko visokih stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata, rekao je.