Najmanje je troje poginulih u napadu ukrajinskim dronom na moskovsku regiju, a 12 ih je ozlijeđeno drugdje u napadima dronovima, priopćile su vlasti u nedjelju, dok Rusija pokušava odbiti masovne zračne napade
U ukrajinskom napadu dronom na okolicu Moskve troje mrtvih
"Tehnologija" moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su tri kuće oštećene, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući iznad moskovske regije.
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je žena poginula kada je pogođena kuća u gradu Himki, sjeverno od Moskve, te da spasilački tim radi na izvlačenju jedne osobe iz ruševina.
Dvojica muškaraca poginula su u selu Pogorelki u okrugu Mitišči, rekao je Vorobjov.
Oštećeno je i nekoliko visokih stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata, rekao je.
