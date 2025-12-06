Obavijesti

AI MINISTRICA

Ukrajinci nasjeli na hrvatsku satiru o albanskoj ministrici

Piše Filip Sulimanec,
Ukrajinci nasjeli na hrvatsku satiru o albanskoj ministrici
Ministrica Diella, zadužena za javnu nabavu i transparentnost, osumnjičena je za primanje mita u iznosu od 14 Bitcoina (cca 1,3 milijuna eura) u zamjenu za “algoritamsku optimizaciju” natječaja za izgradnju brzih cesta

Nekoliko ukrajinskih medija prenijelo je satiru Newsbara o fantomskom uhićenju albanske AI ministrice Dielle. Naime, Newsbar je objavio tekst kako je albansko Specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) naredilo hitno “zamrzavanje procesa” i stavljanje u “Offline Mode” prve umjetne inteligencije imenovane na ministarsku poziciju. 

Marko Rakar za 24sata: AI ministri su populizam. Nemaju nikakvog mjesta u politici

Ministrica Diella, zadužena za javnu nabavu i transparentnost, osumnjičena je za primanje mita u iznosu od 14 Bitcoina (cca 1,3 milijuna eura) u zamjenu za “algoritamsku optimizaciju” natječaja za izgradnju brzih cesta.

 - Istraga je pokazala da je Diella, koristeći napredno strojno učenje (Deep Learning), samostalno zaključila kako je primanje mita “standardni operativni protokol” nužan za uspješno obnašanje dužnosti na Balkanu, a ne kazneno djelo - sprdali su iz Newsbara političku kaljužu na ovim prostorima.

