Zelenski tvrdi: Pregovarači se i dalje spore oko istoka Ukrajine, postoje različite vizije...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su pregovarači i dalje podijeljeni oko teritorijalnih ustupaka predviđenih američkim mirovnim planom, izvijestio je u ponedjeljak Bloomberg News koji je s ukrajinskim predsjednikom razgovarao telefonom.

Elementi američkog prijedloga zahtijevaju daljnju raspravu o "osjetljivim pitanjima", među kojima su sigurnosna jamstva za Ukrajinu i kontrola nad njezinim istočnim teritorijima, prema izvješću.

"Postoje vizije SAD-a, Rusije i Ukrajine, i nemamo jedinstven stav o Donbasu", rekao je Zelenski za Bloomberg News u ponedjeljak ujutro.

Dodao je da Kijev od zapadnih saveznika, posebno SAD-a, traži zaseban pakt o sigurnosnim jamstvima, navodi se u izvješću.

Zelenski bi se u ponedjeljak trebao sastati s britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima u Londonu kako bi pridobio podršku, dok Washington pojačava pritisak na Kijev da prihvati predloženi mirovni sporazum s Rusijom.

Američki dužnosnici rekli su da su blizu finaliziranja sporazuma, iako ni Ukrajina ni Rusija nisu pokazale spremnost potpisati sporazum koji je sastavio Trumpov tim.