Fotografija na kojoj se vide američki vojnici kako kleče dok razmataju crveni tepih za doček Vladimira Putina postala je viralna i izazvala je bijes u Ukrajini
Slika koja je razbjesnila Kijev: 'Ratni zločinac dobio kraljevski doček. Bolesno i sramotno!'
Summit na Aljasci na kojem su se susreli ruski i američki predsjednik kako bi pričali o zaustavljanju rata u Ukrajini sinoć je završio, ali Ukrajinci nikako nisu zadovoljni onime što su vidjeli.
- Odvratno. Sramotno. I na kraju, beskorisno. To su bile riječi koje su nam pale na pamet dok smo gledali kako se odvija summit u Aljasci - piše Kyiv Independent i nastavlja:
Na našim ekranima krvavi diktator i ratni zločinac dočekan je kao kralj u zemlji slobodnih — dok su njegovi napadni dronovi letjeli prema našim gradovima. Uoči sastanka na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi “prekid vatre danas” i da će njegov ruski kolega Vladimir Putin snositi “teške posljedice” ako to ne prihvati.
Ipak, nakon zatvorenog sastanka, Trump i Putin izašli su pred javnost kako bi podijelili… ništa. Postignut je “napredak” i dosegnuto neko “razumijevanje”, ali dvojica lidera nisu se dogovorila o “najvažnijoj točki” — očito, Ukrajini.
Trump nije dobio ono što je htio. Ali Putin? On je itekako dobio.
Od trenutka kad je zakoračio s aviona na američko tlo, ruski diktator se smiješio od uha do uha.
Više nije međunarodni izopćenik, napokon je dobio prihvaćanje - i poštovanje - od vođe slobodnog svijeta. Trumpov prethodnik ga je jednom nazvao ubojicom; Trump mu je ponudio kraljevski doček.
Trump je Putina dočekao crvenim tepihom, toplim rukovanjem, preletom američkih bombardera i vožnjom u stražnjem sjedalu limuzine.
Ta prijateljska predstava oštro je odudarala od Trumpova neprijateljskog prijema ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Ovalnom uredu prije šest mjeseci.
Ukrajinski predsjednik doživio je javno poniženje. Ruski je bio tetošen. Oba su događaja bila sramotna.
