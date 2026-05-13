RAT DRONOVIMA

Ukrajinci rasturili NATO na vježbi: Pa vi biste u stvarnom ratu svi odavno bili mrtvi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Tom Little

Skupina ukrajinskih pilota dronova, pozvana da poduči zapadne snage kako pobijediti u ratovanju bespilotnim letjelicama, uništila je švedske trupe u vježbi

Associated Pressu bilo je dopušteno svjedočiti vojnoj vježbi pod vodstvom Švedske ovog tjedna dok se Europa suočava ne samo s prijetnjom iz Rusije, već i s kolebanjem najmoćnije članice NATO-a, Sjedinjenih Država. 

Scenarij ratne igre bio je sljedeći: Švedska, jedna od najnovijih članica NATO-a, bila je pod prijetnjom neimenovane zemlje koja je gomilala trupe duž istočne granice vojnog saveza. Ukrajina, koja nije članica NATO-a, bila je tamo kako bi savjetovala o ratovanju dronovima, te je uputila kritično upozorenje savezu. 

Scenarij ratne igre, u kojem se švedski otok Gotland u teoriji suočava s nestankom struje i nestašicom hrane zbog sabotaže, testirao je što bi članice NATO-a mogle učiniti prije nego što se aktivira članak 5, klauzula o kolektivnoj obrani NATO-a.

„U teoriji, to bi se moglo dogoditi sutra”, rekao je kontraadmiral Jonas Wikström, direktor vježbe. Ukrajinske snage imale su priliku pokazati što su naučile na bojnom polju i zašto bi njihova zemlja mogla biti vrijedna članica NATO-a.

Tadić za 24sata: Putin spominje kraj rata jer ga stišću oligarsi. Nije ostvario niti jedan cilj

Skupina ukrajinskih pilota dronova, pozvana da poduči zapadne snage kako pobijediti u ratovanju bespilotnim letjelicama, uništila je švedske trupe u vježbi u kojoj su Ukrajinci igrali ulogu agresora, rekao je za AP 24-godišnji pilot drona. Prekidali su obuku tri puta kako bi trupe osmislile kako postupiti bolje, ali da je to bio stvarni život, bili bi mrtvi, rekao je, navodeći svoj pozivni znak Tarik u skladu s ukrajinskim vojnim propisima.

Švedske trupe imaju potencijal, ali moraju poboljšati svoje dronove i taktiku, a zapovjednici trebaju dublje razumijevanje ratovanja dronovima, rekao je drugi pilot s pozivnim znakom Karat.

Opisao je upravljanje malim napadačkim dronovima s pogledom iz prvog lica na prvoj crti protiv ruskih snaga. Ponekad pilote dronova podržavaju izviđački timovi, ali drugi put „rade naslijepo”.

Zapadne snage ne mogu razumjeti kako je to, dodao je: „To morate vidjeti vlastitim očima.” Sve zapadne snage moraju „brzo naučiti” kako izvoditi operacije dronovima, a „najbrži” način je slušati Ukrajince, rekao je Claesson.

Što su ih Ukrajinci naučili

 - Ono što su nas naučili jest da se doista morate usredotočiti na vlastitu sposobnost preživljavanja i na to kako izbjeći otkrivanje - rekao je brigadni general Curtis King iz američke vojske. Istovremeno je dodao da se zapadne nacije moraju usredotočiti na mogućnosti „dubinskog” otkrivanja kako bi uočile dronove s velike udaljenosti.

Takvo je znanje očajnički potrebno duž ruske granice s NATO-om, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen niz upada dronova, uključujući ukrajinske letjelice koje je rusko ometanje skrenulo s kursa.

Cilj je imati sustave koji rade zajedno kako bi se radari različitih tvrtki iz različitih zemalja mogli integrirati radi dijeljenja podataka i praćenja prijetnji, rekao je King. Taj je proces započeo, ali „još nismo stigli do cilja.”

