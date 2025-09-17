Ukrajinci toliko 'izudarali' naftna postrojenja da Rusi razmišljaju o drastičnom potezu

Kijev je pojačao napade na rusku energetsku infrastrukturu od kolovoza. Cilj je osakatiti ključan prihod u kasu u Kremlju kojom se financira sveobuhvatna invazija na Ukrajinu. Prihodi od nafte i plina činili su između trećine i polovice ukupnih prihoda ruskog saveznog proračuna tijekom proteklog desetljeća, što ovaj sektor čini najvažnijim izvorom financiranja ruske vlade, piše Reuters.

Ukrajinski dronovi pogodili su najmanje deset rafinerija čime je ruski kapacitet prerade nafte u jednom trenutku smanjen za gotovo petinu, te oštetili glavne ruske luke na Baltičkom moru, Ust-Lugu i Primorsk, izjavili su ukrajinski vojni dužnosnici i izvori iz ruske industrije.

Ruske vlasti nisu javno komentirale razmjere štete niti utjecaj na proizvodnju i izvoz.

Ipak, Transneft – tvrtka koja upravlja s više od 80% ukupno izvađene nafte u Rusiji – posljednjih je dana ograničila mogućnost skladištenja nafte u svom sustavu cjevovoda, rekla su dva izvora bliska ruskim naftnim kompanijama za Reuters.

Transneft je također upozorio proizvođače da bi mogao biti prisiljen prihvatiti manje količine nafte ako njegova infrastruktura pretrpi dodatna oštećenja, dodala su ista dva izvora.

Napadi bi mogli natjerati Rusiju – koja čini oko devet posto svjetske proizvodnje nafte – da na kraju smanji proizvodnju, rekli su ta dva izvora i treći izvor upoznat s operacijama crpljenja nafte.

Prošlog tjedna, ukrajinski dronovi pogodili su najveću rusku naftnu luku Primorsk po prvi put od početka rata 2022. godine, što je privremeno prisililo na obustavu tamošnjih operacija.

Primorsk ima kapacitet za izvoz više od milijun barela nafte dnevno, što čini više od 10% ukupne ruske proizvodnje nafte.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da su napadi nanijeli značajnu štetu te je napade na rusku naftnu infrastrukturu nazvao “sankcijama koje djeluju najbrže”.