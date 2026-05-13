Rusija zasula Ukrajinu s 800 dronova: Poginulo šest ljudi

Rusija je u srijedu lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu u jednom od dosad najduljih i najžešćih napada, ubivši šestero i ranivši više desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij. "Od ponoći je lansirano najmanje 800 ruskih dronova, napad traje, a u zračni prostor naše zemlje ulaze dodatni dronovi", napisao je Zelenskij na platformi X. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije Ukrajine najbliže granicama sa zemljama NATO-a. Mađarska "oštro osuđuje" ruske napade dronovima na etničke mađarske regije u zapadnoj Ukrajini, izjavila je u srijedu na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban.

Rekla je da će se tema napada naći na dnevnom redu inauguracijske sjednice vlade premijera Petera Magyara kasnije u srijedu.

Slovačka financijska uprava priopćila je da su od srijede poslijepodne do daljnjeg zatvoreni granični prijelazi s Ukrajinom iz sigurnosnih razloga.

Istovremeno, dužnosnici u Rusiji rekli su da su ukrajinski dronovi u noći na srijedu pogodili tri industrijska postrojenja. Nema prijavljenih žrtava.

Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je u ponedjeljak navečer isteklo trodnevno primirje postignuto uz posredovanje SAD-a.