Ukrajinci žestoko napali jedan od najvećih ruskih gradova na Crnom moru. Nekoliko mrtvih
Ukrajina je u srijedu dronovima napala Novorosijsk na obali Crnog mora. Rusi su izvijestili o nizu eksplozija, prema navodima Telegram kanala Astra i guvernera Krasnodarskog kraja, Venjamina Kondratjeva.
Prema Kondratjevu, Novorosijsk je navodno pretrpio težak napad, dronovi su pogodili središte grada. Također je izvijestio o žrtvama. Naveo je da je grad napadnut u području hotela Novorosijsk.
Prema preliminarnim informacijama, dvoje ljudi je poginulo, a troje je ozlijeđeno. Oštećeno je pet stambenih objekata, uključujući stambene zgrade, kao i zgrada hotela.
Rusi su također priopćili da je tijekom napada oštećen ured Kaspijskog naftovodnog konzorcija (Caspian Pipeline Consortium).
