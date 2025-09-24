Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Ukrajinci žestoko napali jedan od najvećih ruskih gradova na Crnom moru. Nekoliko mrtvih

Piše Filip Sulimanec,
Foto: X/screenshot

Ukrajina je u srijedu dronovima napala Novorosijsk na obali Crnog mora. Rusi su izvijestili o nizu eksplozija, prema navodima Telegram kanala Astra i guvernera Krasnodarskog kraja, Venjamina Kondratjeva.

Prema Kondratjevu, Novorosijsk je navodno pretrpio težak napad, dronovi su pogodili središte grada. Također je izvijestio o žrtvama. Naveo je da je grad napadnut u području hotela Novorosijsk.

Prema preliminarnim informacijama, dvoje ljudi je poginulo, a troje je ozlijeđeno. Oštećeno je pet stambenih objekata, uključujući stambene zgrade, kao i zgrada hotela.

Rusi su također priopćili da je tijekom napada oštećen ured Kaspijskog naftovodnog konzorcija (Caspian Pipeline Consortium).

