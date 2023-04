Ukrajinka Svitlana istrčala je svoj prvi polumaraton, ponos je malene Općine Gradac

U Ukrajini nikad nisam trčala, ovo mi je prvi polumaraton u životu - govori nam Svitlana Akhremova, Ukrajinka koja je kao izbjeglica s dvije kćeri prije godinu dana doselila u Drvenik, u Općinu Gradac. Iako nikad prije nije trčala više od 16 kilometara u komadu, Svitlana je bila najbrža u ženskoj konkurenciji osoba koje žive na području općine Gradac, gdje se u subotu ujutro održao treći Sun Run polumaraton.

- Prije sam trčala samo za sebe, nikad se nisam natjecala. Osim što trčim, volim planinariti i općenito volim sport. Ovo mi je prvi polumaraton, ali sigurno ne i zadnji - sretna je Svitlana. U Drveniku joj je lijepo, iako joj nedostaje dom u Ukrajini.

- U Hrvatskoj ćemo ostati sigurno dok rat ne završi, a možda i duže, nikad se ne zna - rekla je Svitlana.

Osim polumaratona, koji se trči 21 kilometar uz more od Gradca do Drvenika i natrag, održana je i mala utrka humanitarnog karaktera, koja se, prikladno, zove „Ništa lakše“.

- Mala humanitarna utrka trči se 4 kilometra kroz Gradac, stoga i naziv „Ništa lakše“ jer svi mogu barem prošetati ta 4 km. Prijavljeno je oko 130 trčaka, a dio prihoda od kotizacija ide za Udrugu Radost iz Ploča - govori nam Marija Lozina, predsjednica Udruge Sun Run. Ovo je treći put da je organizirana utrka Sun Run, koja se vratila nakon korona pauze.

- Na glavnoj utrci, odnosno polumaratonu, sudjelovalo je oko 70 trkača, koji su pristigli i iz drugih europskih zemalja. Tako su nam došli susjedi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Njemačke pa čak i Norveške - objasnila je Marija. Najbrži u muškoj konkurenciji bio je Ivan Dračar, dok je u ženskoj konkurenciji pobjedu odnijela Nikolina Šustić Stanković.

- Posebno je lijepo trčati uz more, to nam je najveći adut. Staza nije lagana, ima mnogo uspona, ali je gušt trčati uz more - govori Marija, a s njom se slažu i svi koji su trčali, bez obzira radi li se o humanitarnoj utrci ili polumaratonu.

- Mi smo zaljubljenici u trčanje, sport i kretanje općenito, stoga nastavljamo tradiciju i vidimo se iduće godine u što većem broju - zaključila je Marija.

