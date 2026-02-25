Ukrajinska političarka: Nikada nećemo predati teritorije!

Zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, Mariana Betsa, izjavila je na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a da Ukrajina nikada neće pristati na teritorijalne ustupke Rusiji, piše Ukrainska Pravda.

- Nikada nećemo priznati okupaciju i nikada nećemo prihvatiti teritorijalne ustupke. Nikada nećemo kompromitirati našu slobodu. Moskva osjeća osjećaj nekažnjivosti jer još nije suočena s pravim posljedicama svojih zločina - rekla je. Dodala je da, unatoč mirovnim naporima SAD-a i europskih partnera, Rusija i dalje koristi pregovore kao paravan za svoj rat.

- Pozicija Kremlja ostaje nepromijenjena. Želi da Ukrajina povuče svoje snage s vlastite suverene teritorije kako bi Rusija mogla okupirati naše zemlje. Ovo nije pitanje pregovaranja o crvenim linijama. Suverenitet i teritorijalni integritet ključni su temeljni principi Povelje UN-a - dodala je.

Betsa je naglasila da je cilj Ukrajine postizanje „sveobuhvatnog, pravednog i trajnog mira temeljenog na međunarodnom pravu Povelje UN-a, gdje svaka država može biti sigurna da je njezin suverenitet poštovan, njezini ljudi sigurni, a agresija i agresor kažnjeni.”

Rusija je 30. rujna 2022. proglasila aneksiju Donjecka, Luhanska, Hersonska i Zaporiška oblast, no međunarodna zajednica ne priznaje te odluke i smatra ih ilegalnima. Prema najnovijim izvještajima, ruske snage kontroliraju oko 20 posto ukrajinskog teritorija, uključujući većinu Donbasa, velike dijelove Hersona i Zaporižja.