NOVI UDAR

Ukrajinski dronovi pogodili rusku naftnu platformu i vojni brod u Kaspijskom jezeru

Piše HINA.
Foto: Special Operations Forces (SOF) press service

Napad, za koji je ukrajinski glavni stožer rekao da se dogodio u petak, jedan je u nizu napada usmjerenih na rusku infrastrukturu za bušenje u Kaspijskom jezeru posljednjih tjedana

Ukrajina je priopćila da su njezini dronovi pogodili rusku naftnu platformu u vlasništvu Lukoila u Kaspijskom jezeru i vojni patrolni brod u blizini platforme, dok Kijev pojačava napade na naftnu infrastrukturu Moskve.

Napad, za koji je ukrajinski glavni stožer rekao da se dogodio u petak, jedan je u nizu napada usmjerenih na rusku infrastrukturu za bušenje u Kaspijskom jezeru posljednjih tjedana, ali prvi koji je ukrajinska vojska službeno priznala.

Platforma za bušenje naftne platforme Filanovski oštećena je u napadu, prema ukrajinskoj vojsci. U prosincu je platforma bila meta napada dronovima barem još dva puta.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi ovo izvješće, a Lukoil još nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Ukrajina tvrdi da je ruska naftna infrastruktura legitimna meta jer su prihodi od trgovine glavni izvor Rusije za financiranje njezina gotovo četverogodišnjeg rata protiv zemlje.

Glavni stožer dodao je da je u napadu meta bio i vojni patrolni brod te da se procjenjuje razina štete.

Ukrajina je i ranije ove i prošle godine napadala ruske rafinerije, ali je osjetno proširila svoju kampanju posljednjih tjedana.

Preuzela je odgovornost za napade dronovima na ruske tankere tajne flote u Crnom i Sredozemnom moru.

