Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar

Dron je preko noći pogodio objekt u gradu Feodosiji, izazvavši požar, izvijestio je TASS, pozivajući se na krimskog čelnika Sergeja Aksjonova. Nema neposrednih izvješća o žrtvama, prenosi Dpa. Više od 20 dronova navodno je oboreno iznad Krima. U nedjelju je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da je presrelo 37 dronova iznad više ruskih regija, Crnog i Azovskog mora. Isto skladište je prethodno oštećeno u napadu ukrajinskog drona prošle godine.

Ukrajina je više puta ciljala pogonska postrojenja za gorivo iza prvih crta fronta kao dio svoje strategije za ometanje ruskih lanaca opskrbe. Rusija je također napala Ukrajinu dronovima i raketama.

U nedjelju je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da je Rusija samo u proteklom tjednu lansirala više od 3100 dronova, 92 rakete i otprilike 1360 jedrilica protiv Ukrajine.

Rusija vodi rat protiv Ukrajine više od tri i pol godine.

Prijetnje bombama poremetile željeznički promet u Ukrajini

Niz anonimnih prijetnji bombama ponovno je poremetio željeznički promet diljem Ukrajine, priopćile su vlasti u nedjelju. Policija je izvijestila da je putnički vlak koji je vozio za Zaporižje bio prisiljen stati u selu Burštin, gdje su putnici evakuirani na sigurnu udaljenost dok su stručnjaci i psi tragači pretraživali vagone u potrazi za eksplozivom. Nakon što je dano odobrenje za vožnju, vlak je nastavio putovanje.

Prema novinskoj agenciji UNIAN, nekoliko drugih vlakova u različitim regijama također je zaustavljeno i pregledano nakon sličnih prijetnji. Među njima bila je i linija Dnjepar - Budimpešta koja povezuje Ukrajinu s Mađarskom.

Slični incidenti prijavljeni su posljednjih dana, iako eksplozivne naprave nisu pronađene ni u jednom od pogođenih vlakova, uključujući međunarodne rute. Međutim, preventivne provjere uzrokovale su kašnjenja.

Vlasti do sada nisu ponudile nikakve informacije o mogućim motivima ili podrijetlu prijetnji.