Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA ŽRTAVA

Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar
Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Ukrajinski napad dronom zapalio je veliko skladište nafte na Krimskom poluotoku koji je Rusija anektirala, objavila je ruska novinska agencija TASS

Dron je preko noći pogodio objekt u gradu Feodosiji, izazvavši požar, izvijestio je TASS, pozivajući se na krimskog čelnika Sergeja Aksjonova. Nema neposrednih izvješća o žrtvama, prenosi Dpa. Više od 20 dronova navodno je oboreno iznad Krima. U nedjelju je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da je presrelo 37 dronova iznad više ruskih regija, Crnog i Azovskog mora. Isto skladište je prethodno oštećeno u napadu ukrajinskog drona prošle godine.

Ukrajina je više puta ciljala pogonska postrojenja za gorivo iza prvih crta fronta kao dio svoje strategije za ometanje ruskih lanaca opskrbe. Rusija je također napala Ukrajinu dronovima i raketama.

U nedjelju je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da je Rusija samo u proteklom tjednu lansirala više od 3100 dronova, 92 rakete i otprilike 1360 jedrilica protiv Ukrajine.

Struja se vratila Nakon noćnog napada, struja opet radi tisućama u Ukrajini
Nakon noćnog napada, struja opet radi tisućama u Ukrajini

Rusija vodi rat protiv Ukrajine više od tri i pol godine.

Prijetnje bombama poremetile željeznički promet u Ukrajini

Niz anonimnih prijetnji bombama ponovno je poremetio željeznički promet diljem Ukrajine, priopćile su vlasti u nedjelju. Policija je izvijestila da je putnički vlak koji je vozio za Zaporižje bio prisiljen stati u selu Burštin, gdje su putnici evakuirani na sigurnu udaljenost dok su stručnjaci i psi tragači pretraživali vagone u potrazi za eksplozivom. Nakon što je dano odobrenje za vožnju, vlak je nastavio putovanje.

Prema novinskoj agenciji UNIAN, nekoliko drugih vlakova u različitim regijama također je zaustavljeno i pregledano nakon sličnih prijetnji. Među njima bila je i linija Dnjepar - Budimpešta koja povezuje Ukrajinu s Mađarskom.

PRITISAK NA RUSIJU Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini
Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini

Slični incidenti prijavljeni su posljednjih dana, iako eksplozivne naprave nisu pronađene ni u jednom od pogođenih vlakova, uključujući međunarodne rute. Međutim, preventivne provjere uzrokovale su kašnjenja.

Vlasti do sada nisu ponudile nikakve informacije o mogućim motivima ili podrijetlu prijetnji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini
PRITISAK NA RUSIJU

Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini

Prije nego što je Trump dao te izjave, Zelenski je rekao da su on i američki predsjednik u telefonskom razgovoru razgovarali o sustavima protuzračne obrane Patriot i Tomahawcima
Razgovarali Trump i Zelenski
NAKON MASOVNIH NAPADA

Razgovarali Trump i Zelenski

Obavijestio sam predsjednika Trumpa o ruskim napadima na naš energetski sustav - i cijenim njegovu spremnost da nas podrži, napisao je Zelenski
Nakon noćnog napada, struja opet radi tisućama u Ukrajini
Struja se vratila

Nakon noćnog napada, struja opet radi tisućama u Ukrajini

Struja je vraćena u 240.000 kućanstava u južnoj regiji Odese nakon noćnog ruskog napada, priopćila je u subotu ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025