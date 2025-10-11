Obavijesti

News

Struja se vratila

Nakon noćnog napada, struja opet radi tisućama u Ukrajini

Nakon noćnog napada, struja opet radi tisućama u Ukrajini
Struja je vraćena u 240.000 kućanstava u južnoj regiji Odese nakon noćnog ruskog napada, priopćila je u subotu ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK

Hitne službe vratile su struju u mnoge dijelove Ukrajine nakon što su ruski napadi dronovima i raketama tijekom noći u petak pogodili energetska postrojenja, i zamračili velike dijelove Kijeva i drugih područja te prekinuli opskrbu vodom. U najnovijem masovnom napadu usmjerenom na energetski sustav dok se približava zima, opskrba strujom prekinuta je u devet regija, a više od milijun kućanstava i tvrtki privremeno je ostalo bez struje diljem zemlje.

Na jugoistoku Ukrajine, sedmogodišnjak je poginuo kada je pogođen njegov dom, a najmanje 20 ljudi je ozlijeđeno.

Struja je vraćena u 240.000 kućanstava u južnoj regiji Odese nakon noćnog ruskog napada, priopćila je u subotu ukrajinska privatna energetska tvrtka DTEK.

Dužnosnici Odese izvijestili su ranije u subotu o šteti na energetskoj infrastrukturi.

U Kijevu je stambena zgrada u centru grada oštećena projektilom, dok su na lijevoj obali Dnjepra, koji dijeli glavni grad, gomile čekale na autobusnim stanicama jer je metro bio u kvaru.

Ljudi su punili boce s vodom na distribucijskim mjestima.

"Nismo uopće spavali", rekla je Ljuba, umirovljenica, dok je čekala na punjenje vode. "Od 2:30 ujutro bilo je toliko buke. Do 3:30 nismo imali struje, plina, vode. Ničega."

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da je više od 800.000 kupaca u jednom trenutku bilo bez struje u Kijevu.

Do subote ujutro, privatna elektroprivredna tvrtka DTEK objavila je da je struja vraćena većini stanovnika Kijeva, ali da su lokalni problemi i dalje prisutni.

Navela je da je struja vraćena i u područjima izvan glavnog grada i u Dnjepropetrovskoj regiji na jugoistoku.

Vlasti su izvijestile o ruskim napadima u različitim dijelovima zemlje tijekom petka.

Dužnosnik u sjevernoj Černihivskoj regiji rekao je da je jedna osoba poginula kada je dron udario u automobil lokalne energetske tvrtke.

Ukrajinci se pripremaju za tešku zimu, dok se bliži četvrta godišnjica rata koji je pokrenula ruska invazija u veljači 2022.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na energetski sustav, napadajući elektrane i postrojenja za proizvodnju plina, a lokalne vlasti bore se da obave popravke.

"Ne mogu pokazati ništa stvarno na bojnom polju... pa nadaju naš energetski sektor", rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij novinarima u Kijevu.

Pozivajući na veću podršku saveznika, rekao je da 203 glavna energetska postrojenja u zemlji trebaju zaštitu protuzračne obrane.

Premijerka Julija Sviridenko rekla je da je napad bio među najtežim, koncentriranim napadima na energetsku infrastrukturu i izvijestila je o značajnoj šteti.

Njezin zamjenik, Oleksij Kuleba, rekao je da se dva milijuna potrošača u Kijevu privremeno suočilo s problemima u opskrbi vodom.

DTEK je izjavio da su njegove termoelektrane pretrpjele značajnu štetu, ali nije naveo detalje.

