Obavijesti

News

Komentari 1
DOŠLI AUTOM

Ukrali devet reflektora s nogometnog igrališta kod Našica: Ulovili tinejdžere

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrali devet reflektora s nogometnog igrališta kod Našica: Ulovili tinejdžere
Foto: Canva/ilustracija

Brzom reakcijom počinitelji su pronađeni, a nakon kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji...

Zbog sumnje da su s nogometnog igrališta na području općine Đurđenovac, kod Našica, ukrali devet reflektora policija je privela 18-godišnjakinju i 19-godišnjaka, izvijestila je u subotu osječko-baranjska policija.

Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice u petak je u 14 sati zaprimilo dojavu da su s nogometnog igrališta ukradeni reflektori, koji su stajali na tlu, jer je u tijeku njihova zamjena. Ujedno je dojavljeno da su kradljivci na igralište došli automobilom.

SVE ĆE TO UNIŠTITI Bombe, mine, stotine metaka. Policiji predao cijeli arsenal
Bombe, mine, stotine metaka. Policiji predao cijeli arsenal

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovane sumnja da su krađu počinili 18-godišnjakinja sa šireg područja Vinkovaca i 19-godišnjak sa šireg područja Našica.

Brzom reakcijom počinitelji su pronađeni, a nakon kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'
PREVELIKA TUGA

VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

Nova fotografija iz kluba smrti prikazuje cijelu scenu u trenutku dok je tragedija u tijeku. U 01.26 sati žena s kacigom podiže bocu s vatrom opasno blizu stropa, na kojem su već vidljivi plameni jezici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026