Ukrali devet reflektora s nogometnog igrališta kod Našica: Ulovili tinejdžere

Zbog sumnje da su s nogometnog igrališta na području općine Đurđenovac, kod Našica, ukrali devet reflektora policija je privela 18-godišnjakinju i 19-godišnjaka, izvijestila je u subotu osječko-baranjska policija.

Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice u petak je u 14 sati zaprimilo dojavu da su s nogometnog igrališta ukradeni reflektori, koji su stajali na tlu, jer je u tijeku njihova zamjena. Ujedno je dojavljeno da su kradljivci na igralište došli automobilom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovane sumnja da su krađu počinili 18-godišnjakinja sa šireg područja Vinkovaca i 19-godišnjak sa šireg područja Našica.

Brzom reakcijom počinitelji su pronađeni, a nakon kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.