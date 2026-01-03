Obavijesti

SVE ĆE TO UNIŠTITI

Bombe, mine, stotine metaka. Policiji predao cijeli arsenal

Piše Iva Tomas,
Foto: PU karlovačka

Sve je preuzeo policajac regionalne protueksplozijske jedinice i pohranio. Sve će biti uništeno prilikom organiziranog uništavanja

Građanin s područja Duge Rese policiji je u petak dragovoljno predao automatsku pušku, 767 komada streljiva različitog kalibra, tri metka 20 mm, 11 detonacijskih kapisla, 12 ručnih bombi, sedam komada detonacijskog štapina, tri komada suzavca, jednu trombolsku minu i jedan komad električne detonatorske kapisle - piše karlovačka policija.

- Zahvaljujemo svima koji su prepoznali značaj ove akcije i iz svoje okoline uklonili oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva te na taj način pridonijeli sigurnosti, a sve ostale građane i dalje pozivamo i podsjećamo - predajte oružje bez sankcija! - piše policija.

