VELIKA POTRAGA

Ukrali novac iz vozila u Bujama: Policija traga za počiniteljima

Piše Iva Tomas,
Ukrali novac iz vozila u Bujama: Policija traga za počiniteljima
ilustracija/Split | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti

Iz specijalnog vozila za prijevoz novca, koje je bilo parkirano u Umaškoj ulici u Bujama, nepoznati počinitelji ukrali su novac. Policija je dojavu zaprimila u četvrtak u 12:30 sati, piše istarska policija.

U događaju nitko nije ozlijeđen.

Policija poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti. U tijeku je intenzivna potraga za počiniteljima.

