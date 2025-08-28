Policija poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti
VELIKA POTRAGA
Ukrali novac iz vozila u Bujama: Policija traga za počiniteljima
Čitanje članka: < 1 min
Iz specijalnog vozila za prijevoz novca, koje je bilo parkirano u Umaškoj ulici u Bujama, nepoznati počinitelji ukrali su novac. Policija je dojavu zaprimila u četvrtak u 12:30 sati, piše istarska policija.
U događaju nitko nije ozlijeđen.
Policija poduzima mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti. U tijeku je intenzivna potraga za počiniteljima.
