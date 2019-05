Ukrao je kutiju s donacijama s novcem za bolesnog Splićanina

Nevjerojatno, ali istinito: ima ljudi koji su spremni ukrasti kutiju s donacijama, humanitarnom pomoći. Najnoviji primjer stiže iz trgovine Građe u Solinu gdje je (za sada) nepoznati muškarac, nakon kraćeg nećkanja, odnio neutvrđeni iznos novca.

- Ne, nismo još prijavili policiji, vjerojatno ćemo to napraviti u ponedjeljak. Eto vidiš, iskoristio je trenutak nepažnje i kako je to izveo, onako potajice... Sve se događalo 6. svibnja u trgovini Građe - kaže nam Andrija Lipanović, koji je s osobnim asistentom i prijateljem Goranom Barčotom Butlom pokrenuo humanitarnu akciju "Vjeruj i djeluj". Prije tri godine je 39-godišnji Andrija ostao prikovan za kolica, nakon teške nesreće kada je pao s krova kuće u Kaštelima. Pored ovog problema koji će se, nadajmo se, brzo riješiti, akcija ide dobro, Andrija ima niz planiranih događanja kako bi došao do cilja.

- Do sada je prikupljeno oko 110 tisuća kuna, a "kasice" su još vani, akcija traje do 10. lipnja. U srijedu je koncert u Klubu Central u Splitu, planiramo malonogometni turnir 25. i 26. svibnja, ekipa u Njemačkoj također radi na prikupljanju sredstava pa ćemo kad sve završi znati točno na čemu smo - sve u kunu. Probat ćemo "uhvatiti" reprezentaciju Hrvatke koja krajem svibnja nastupa u Omišu, oni su u sportu i znaju sve o fizikalnim terapijama, vjerojatno znaju koliko je ovaj robot "moćan"... - kao i uvijek razmišlja i govori "sto na sat" naš sugovornik.

Tema: Hrvatska