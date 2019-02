Ukrao mu brodicu jer mu je bio dužan? Našli su ju na Pašmanu

U Rovinju je jednom ribaru prije desetak dana ukradena brodica kojom se svakodnevno išao na more kako bi othranio obitelj. Ljutit zbog svega na društvenim je mrežama raspisao nagradu onom tko je prvi pronađe. No to nije bilo potrebno jer je zahvaljujući brzoj policijskoj akciji njegova brodica pronađena sa svom opremom.

Iz policijske postaje Rovinj kažu da su oni dobili obavijest Policijske postaje Biograd te nakon kriminalističkog istraživanju nad 40-godišnjakom utvrdili da je upravo taj ukrao plovilo. Brodicu su našli na otoku Pašmanu.

- Protiv 40-godišnjaka će tako rovinjska policija podnijeti kaznenu prijava u redovnom postupku, a plovilo s pripadajućim izvanbrodskim motorom, vrijedno nekoliko desetaka tisuća kuna biti vraćeno biti vlasniku - stoji u izvješću istarske policije.

Neslužbeno doznajemo da je lopov plovilo ukrao zbog toga što mu je vlasnik navodno bio dužan oko 4.000 kuna.