Obavijesti

News

Komentari 2
DRAMA KOD DUBROVNIKA

Ukrao pištolj zaštitaru i bježao autom. Policija našla auto i mrtvu osobu na mjestu vozača

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrao pištolj zaštitaru i bježao autom. Policija našla auto i mrtvu osobu na mjestu vozača
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vozilo kojim je muškarac pobjegao vrlo brzo je pronađeno parkirano u blizini Slanog

Nešto iza 15 sati policija je zaprimila dojavu o incidentu u Novoj Mokošici, kod Dubrovnika. Naime, nepoznati muškarac je od djelatnika zaštitarske službe, koji je u tom trenutku čuvao objekt, otuđio vatreno oružje te se vozilom udaljio s mjesta događaja. Policija je odmah digla sve raspoložive snage na teren, a vozilo kojim je muškarac pobjegao vrlo brzo je pronađeno parkirano u blizini Slanog.

U vozilu je na mjestu vozača pronađeno tijelo muškarca.

Zbog policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja promet se na tom području trenutno odvija jednim prometnim trakom. Policija je potvrdila da je kriminalističko istraživanje u tijeku, a nakon njegova završetka trebala bi objaviti više informacija o okolnostima ovog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
PRATITE UŽIVO:

Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.
Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Na Rebru je. Oglasili su se i iz Ministarstva
POZLILO MU

Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Na Rebru je. Oglasili su se i iz Ministarstva

"Prijevozi hrvatskih državljana iz inozemstva provode se prema potrebi, ovisno o zdravstvenoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih služb", pišu iz MUP-a...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026