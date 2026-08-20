Ukrao pištolj zaštitaru i bježao autom. Policija našla auto i mrtvu osobu na mjestu vozača

Nešto iza 15 sati policija je zaprimila dojavu o incidentu u Novoj Mokošici, kod Dubrovnika. Naime, nepoznati muškarac je od djelatnika zaštitarske službe, koji je u tom trenutku čuvao objekt, otuđio vatreno oružje te se vozilom udaljio s mjesta događaja. Policija je odmah digla sve raspoložive snage na teren, a vozilo kojim je muškarac pobjegao vrlo brzo je pronađeno parkirano u blizini Slanog.

U vozilu je na mjestu vozača pronađeno tijelo muškarca.

Zbog policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja promet se na tom području trenutno odvija jednim prometnim trakom. Policija je potvrdila da je kriminalističko istraživanje u tijeku, a nakon njegova završetka trebala bi objaviti više informacija o okolnostima ovog događaja.