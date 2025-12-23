Krađa stabala prijavljena je u ponedjeljak, a dogodila se razdoblju od 12. do 16. prosinca
drama kod Lipika
Ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma, traži ga policija
Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u šumi u blizini mjesta Bjelanovac ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma.
Krađa stabala prijavljena je u ponedjeljak, a dogodila se razdoblju od 12. do 16. prosinca.
Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava, izvijestila je u utorak Policijska uprava požeško-slavonska.
