Obavijesti

News

Komentari 0
drama kod Lipika

Ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma, traži ga policija

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma, traži ga policija
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Krađa stabala prijavljena je u ponedjeljak, a dogodila se razdoblju od 12. do 16. prosinca

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u šumi u blizini mjesta Bjelanovac ukrao stabla hrasta u vlasništvu Hrvatskih šuma.

Krađa stabala prijavljena je u ponedjeljak, a dogodila se razdoblju od 12. do 16. prosinca.

Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava, izvijestila je u utorak Policijska uprava  požeško-slavonska.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025