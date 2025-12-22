Obavijesti

News

Komentari 30
VIDEO: SKANDALOZNI DOMJENAK

ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'
Foto: PIXSELL/24sata

Najoštrije  osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca, rekli su...

ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a, odgovorio nam je glasnogovornik ZET-a.

Podsjetimo, u javnost je izašla snimka s okupljanja Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb. Sindikat, u kojem su okupljeni brojni zaposlenici ZET-a, 19. prosinca organizirao je u Rugvici skupštinu i domjenak na kojem se okupilo najmanje 460 uzvanika.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Domjenak ZET-a 00:47
Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

Jedan od videozapisa, koji je stigao na redakciju 24sata, a koji se tijekom vikenda munjevito proširio internetom, prikazuje gosta koji se popeo na stol, spustio hlače i započeo improvizirani ples, dok dio prisutnih reagira smijehom i dovikivanjem. Situacija je eskalirala. Na domjenku je nastupao bend Joy. Prema iskazima svjedoka, više gostiju popelo se na pozornicu te fizički napalo članove benda. 

- Organizator događaja je  Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je glasnogovornik ZET-a. 

NEVJEROJATNO Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Dodao je i da najoštrije osuđuju  bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

- ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora - rekao nam je glasnogovornik. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara
UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta
UŽAS

UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta

Dvojica vozača poginuli su na mjestu, a žena (49) i dvoje djece iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025