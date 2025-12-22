ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a, odgovorio nam je glasnogovornik ZET-a.

Podsjetimo, u javnost je izašla snimka s okupljanja Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb. Sindikat, u kojem su okupljeni brojni zaposlenici ZET-a, 19. prosinca organizirao je u Rugvici skupštinu i domjenak na kojem se okupilo najmanje 460 uzvanika.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:47 Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

Jedan od videozapisa, koji je stigao na redakciju 24sata, a koji se tijekom vikenda munjevito proširio internetom, prikazuje gosta koji se popeo na stol, spustio hlače i započeo improvizirani ples, dok dio prisutnih reagira smijehom i dovikivanjem. Situacija je eskalirala. Na domjenku je nastupao bend Joy. Prema iskazima svjedoka, više gostiju popelo se na pozornicu te fizički napalo članove benda.

- Organizator događaja je Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je glasnogovornik ZET-a.

Dodao je i da najoštrije osuđuju bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

- ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora - rekao nam je glasnogovornik.