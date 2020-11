Sršen: 'Dobar dio znanstvenika ne priznaje studiju koja kaže da su Talijani koronu imali 2019.'

Hrvatska liječnica koja godinama živi i radi u Italiji, Nela Sršen, opisala je kakvo je danas ondje stanje, zbog čega dio znanszvenika ne priznaje najnoviju studiju i zašto joj je drago da se testni tamponi stavljaju u usta

<p>Živimo ruski rulet. Dođe zaraženi pacijent pa se korona lagano širi preko medicinskog osoblja. Evo upravo danas uđem u salu i vidim dva nova specijalizanta. Pitam gdje su kolege pa se odmah ispravim i kaže: "Baš glupo pitanje" – priča nam ugledna hrvatska liječnica s talijanskom adresom Nela Sršen. Italija je u prvom valu prošla pakao s koronom jer im je dnevno umiralo po 1000 ljudi. Danas dnevno imaju preko 27.000 novozaraženih, a u danu izgube i 500 duša. </p><p><br/> - Ljudi po prirodi ne prihvaćaju ovakve promjene u demokratskom društvu. Teško im padaju restrikcije no nakon svega što smo ovdje prošli, Talijani uglavnom poštuju mjere distance i nošenja maski – kaže nam dr. Sršen koja radi u Sveučilišnoj bolnici u Padovi. Svaka tri dana se testira zajedno s kolegama pa unatoč svemu što su prošli i dalje ne gubi smisao za humor.</p><p><br/> - Srećom da testni tamponi idu u usta i nos jer da idu negdje drugdje stvarno bismo bili u problemu. Ma ovo je stvarno postala tragi komedija – kaže nam nasmijano. Prati i hrvatsku borbu s novim koronavirusom pa kaže: "Volim svoju zemlju i svoje ljude no moram reći da su u pandemiji nogometašima mjesto uzeli teoretičari i samoprozvani znanstvenici. Oni znaju sve o svima i što bi Nacionalni stožer trebao i ne bi trebao raditi.To su ljudi koji uglavnom sjede u svojim laboratorijima i imaju jedu viziju realnosti, a liječnica koji su na prvim linijama s Codivom imaju drugu – kaže nam dr. Sršen Ističe i kako je puno ljudi pita da li je Hrvatska najliberalnija zemlja u borbi s koronom.</p><p><br/> - Gledamo li brojke Hrvatska nije ni blizu prošla kao Italija. No mi smo uz tromjesečni lockdown doživjeli i duboku ekonomsku krizu od koje se još nismo oporavili, a trebali bi u novi lockdown. Ni to nije rješenje. Ono što je najvažnije jest da smo svi, baš svi propustili iskoristiti ljeto kada je virus bio umoran od visokih temperatura jer su ga uništavale i sunčeve zrake. Nitko nije iskoristio tih pet mjeseci vrućine, i period kada nije bilo škole i velikog prometa. Svi smo zajedno s virusom otišli na odmor i danas imamo to što imamo – smatra dr. Sršen. Posebno je kaže raduje činjenica da sve iskustvo koje su prošli liječnici u Italiji, dijele s našim Stožerom i liječnicima. A evo što su naučili iz prvog vala pandemije.</p><p><br/> - Ključ je u pravom tajmingu. Naime, prije je tendencija bila da se pacijenti liječe kod kuće dok god se ne razvije teška upala pluća i da tek tada potraže pomoć liječnika u bolnicama. Nismo tada puno ni znali kako se boriti s virusom, a i zbog cjelokupne situacije gdje su nam odjeli bili prekapacitirani, pacijente se tako savjetovali. Danas znamo da je najvažnije pratiti pomno pacijentovo stani u prije nego li se razvije teška respiratorna upala i desaturacija, pacijenta treba intubirati. Ujedno smo naučili iz dosadašnjih smrtnih slučajeva da su važni i antikoagulacijski lijekovi jer su pacijenti mahom umirali od tromboze. Također na vrijeme treba primjenjivati antivirusnu terapiju. Dakle ključe je pravi tajming koji spašava život pacijentu – kaže dr. Sršen. Pojasnila nam je i kako talijanski, ali i svjetski znanstvenici gledaju na otkriće Institut za rak u Milanu i Sveučilišta u Sieni koji su dokazali su da je korona virus cirkulirao Italijom još u rujnu 2019.</p><p><br/> - Dobar dio znanstvenika ne prihvaća taj rad. Riječ je o istraživanju koje su započeli u rujnu 2019. no u veljači je sve stalo kad je buknula pandemija. Ideja je bila da analiziraju krv i CT pluća 1000 ljudi kako bi prevenirali u slučaju raka pluća. Dakle to su sve bili zdravi ljudi. Nakon dovršetka ove studiju dobili su rezultate da je deset posto tih ispitanika koji su u rujnu vadili krv, bilo u kontaktu s korona virusom. No nedostaje negativna kontrola odnosno nalazi krvi iz 2018. i 2017. da bi ovi bili vjerodostojni. Ujedno veliki dio znanstvenika smatra da tragovi korone koje su pronašli mogu biti od drugih korona virusa koji su nam poznati već 20 godina stoga ne priznaju ovu studiju – pojasnila nam je dr. Sršen. Da korona nije bezopasna i za mlađu populaciju dr Sršen ističe slučaj mladića (18) kojemu su u Milanu krajem svibnja transplantirali oba plućna krila.</p><p><br/> - Bez te operacije on danas ne bi bio živ. Korona mu je totalno uništila pluća – dodaje dr. Sršen. Korona virus mijena, kaže, sliku čovječanstva.<br/> - Možda se nikada više nećemo vratiti u 'normalu' no uvjerena sam da ćemo kroz mjesec dva i 'pozitivni' ići raditi. Prilagođava se virus nama i mi njemu – zaključila je dr. Sršen.</p>