Ulagao novce u nepostojeće dionice, ostao je bez 14.000 €

Policijskoj postaji Daruvar 53-godišnjak je prijavio računalnu prijevaru u kojoj je od početka godine ulagao novac u nepostojeće dionice i kriptovalute te izgubio oko 14 tisuća eura, priopćila je policija u srijedu.

Nepoznata osoba lažno mu se predstavila i tijekom nekoliko mjeseci nagovarala ga da ulaže u dionice i kriptovalute.

Ulagao je preko aplikacija koju je na nagovor prevaranta instalirao na svoj mobilni telefon.

Prijavio je policiji da je njegov račun korišten za uplate i isplate bez njegovog znanja.

Policija savjetuje građanima da budu oprezni pri ulaganjima koja im netko nudi putem interneta ili telefona.

Najbolja zaštita od prijevara je znati kako prevaranti rade i prepoznati njihove metode.

Informacije o vrstama prijevara i načinima zaštite dostupne su na stranici web heroj, poručuju iz policije.

