Josip Tica, profesor i ekonomski stručnjak, uz Borisa Lalovca glavni SDP-ov čovjek za makroekonomiju, za Express objašnjava i secira nedavno predstavljene mjere Vlade HDZ-a i prognozira kakva nam je budućnost
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Ulazimo u fazu bez dotoka novca iz Bruxellesa, a bez izvoza smo u problemu!
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Josip Tica, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Ekonomskog savjeta SDP-a, oštro kritizira Vladine antiinflacijske mjere. U razgovoru za Express postavlja pitanje: “Ako je ovo borba protiv inflacije, što je bilo do sada?”, te upozorava da Hrvatska ulazi u razdoblje nakon završetka ekonomskog modela koji je velikim dijelom počivao na europskim fondovima.
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