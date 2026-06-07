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UPOZORENJE EKONOMISTA! PLUS+

Ulazimo u fazu bez dotoka novca iz Bruxellesa, a bez izvoza smo u problemu!

Piše Hrvoje Zovko,
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Ulazimo u fazu bez dotoka novca iz Bruxellesa, a bez izvoza smo u problemu!
24SATA Zagreb: Profesor Josip Tica | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Josip Tica, profesor i ekonomski stručnjak, uz Borisa Lalovca glavni SDP-ov čovjek za makroekonomiju, za Express objašnjava i secira nedavno predstavljene mjere Vlade HDZ-a i prognozira kakva nam je budućnost

Josip Tica, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Ekonomskog savjeta SDP-a, oštro kritizira Vladine antiinflacijske mjere. U razgovoru za Express postavlja pitanje: “Ako je ovo borba protiv inflacije, što je bilo do sada?”, te upozorava da Hrvatska ulazi u razdoblje nakon završetka ekonomskog modela koji je velikim dijelom počivao na europskim fondovima.

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Komentari 56
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