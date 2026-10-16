Ulicama urlaju ZDS, tuku i prijete! Sve im dopuste...

Prošla godina, 3. studenog. U Splitu su bili Dani srpske kulture, a skupina maskiranih muškaraca upala je na kulturni program srpske zajednice u Gradskom kotaru Blatine. Događaj je prekinut, a sudionici zastrašeni. Policija je uhitila više osumnjičenih, među kojima su bili ljudi povezivani s Torcidom. Parola “Prkos moćnome, zaštita slabome” iz doba legendarnog vođe Torcide Žana Ojdanića brzo je pala u zaborav, maskirani “mišiće” pokazuju na manjini. Četiri dana nakon toga slične scene u Zagrebu. Opet Srpski kulturni centar. Nekoliko desetaka muškaraca u crnom okupilo se ispred zgrade uoči otvorenja izložbe u okviru Dana srpske kulture. Zabilježeni su nacionalističko skandiranje, podizanje desnica i napad na novinarku. Sve to ispod maski, iz straha da se ne vidi tko su. Dio pripadnika BBB-a poslije je dobio prekršajne prijave zbog veličanja NDH.

Torcida 8. studenog 2025. na Rivi, ispred suda, prosvjeduje zbog uhićenja osumnjičenih za prekid Dana srpske kulture. Okupilo se oko 2000 ljudi. Zabilježeni su uzvici “Za dom spremni”, podizanje desnica i zahtjevi za oslobađanje uhićenih. Dio okupljenih krenuo je prema sudu, gdje ih je dočekala policija. Nakon nekoliko dana mira, 14. studenog u Rijeci navijači ususret utakmici Hrvatske i Farskih Otoka pale pirotehniku i blokiraju prolaz na tribinama. Fifa je kaznila HNS s 18.500 švicarskih franaka zbog ponašanja “navijača”. Još jednu kaznu, od 69.000 franaka i djelomično zatvaranje tribina, HNS dobiva zbog diskriminatornog ponašanja hrvatskih “navijača” u Podgorici, kad je Hrvatska igrala protiv Crne Gore.

Početak 2026. godine, 24. siječnja. Dio BBB-a maršira središtem grada, njih 200-tinjak, opet pod maskama te uz podizanje desnica, kao i bakljadu na Savskoj. Policija ih je pratila i snimala, ali nije ih zaustavila. Na derbiju Dinama i Hajduka 9. svibnja nakratko se vraćaju svojem rivalstvu. Torcida je tijekom derbija zapalila veliki transparent Bad Blue Boysa. Isti i sljedeći dan policija je spriječila sukob pripadnika BBB-a i Torcide. Policija je spriječila još dva sukoba 13. svibnja BBB-a i Armade: jedan kraj izlaza na autocesti A3 blizu Zagreba, drugi na odmorištu Draganić na A1. Nakon tri mjeseca mira, u kolovozu, Torcida je zapalila sjedala na tribini u Varaždinu. Šest dana nakon toga Torcida i Boysi sukobili su se u Zračnoj luci Zagreb. Na odmorištu Draganić 16. kolovoza sukobile su se Torcida i Armada. Oko 150 pripadnika Torcide izašlo je na autocestu, zaustavilo promet i krenulo prema mjestu na kojem se nalazila Armada. Interventna policija spriječila je masovni sukob, a promet je zaustavljen.

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Sjetiti se treba i velike nacrtane nacističke svastike na Poljudu 2015. kao i uzvikivanja pozdrava ‘Za dom spremni’ tadašnjeg hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića 2013. godine na Maksimiru.