ULOV KRAJ ČIOVA Morski pas lisica se upetljao u mrežu i uginuo: 'Bio je dug tri metra!'

Morski pas se jednom starom ribaru zapetljao u mrežu. Pokušao ga je vratiti, no već je bio uginuo. Sad je na jednom molu u Slatinama, glasila je poruka koja je u utorak stigla na redakciju 24sata. Bio je dug 3,32 metra.



Kako doznajemo, radi se o morskom psu lisici (Alopias vulpinus). Potvrdio nam je to i domaći stručnjak za morske pse, profesor Alen Soldo.

- To je jedna od najzanimljivijih vrsta morskih pasa Jadranskog mora, lako prepoznatljiva po iznimno dugom gornjem dijelu repne peraje koji može doseći i do tri metra i biti jednako dug kao ostatak tijela. Koristi taj karakteristični rep kao oružje, jer njime omamljuje jata sitnih riba poput srdela i inćuna, koji čine osnovu njezine prehrane. Naraste do ukupno skoro šest metara i težine oko 340 kilograma, a obitava uglavnom u otvorenim, toplijim dijelovima Jadrana, povremeno se približavajući obalama. Iako naizgled impresivna, za ljude nije opasna - rekao nam je Soldo i potvrdio kako se radi o strogo zaštićenoj vrsti.

Ulov je prijavljen i Institutu za oceanografiju i ribarstvo, koji su za 24sata potvrdili kako su uzeli uzorke za analizu. Zasad je poznato kako se radi o mladom primjerku koji još nije spolno zreo.

Dodali su kako je sve prijavljeno po protokolu sustavu 112, kao i Prirodoslovnom muzeju u Splitu.