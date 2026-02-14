Obavijesti

News

Komentari 3
POLICIJA OBJAVILA

Ulovili maloljetnika na mopedu u Biogradu na Moru: Vozio bez dozvole, prijeti mu velika kazna

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Ulovili maloljetnika na mopedu u Biogradu na Moru: Vozio bez dozvole, prijeti mu velika kazna
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Policijski službenici zaustavili su motocikl bez registarskih oznaka kojim je u pješačkoj zoni upravljao maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje, kažu iz policije....

Admiral

Maloljetnik je zatečen kako upravlja motociklom bez registarskih oznaka u pješačkoj zoni u Biograd na Moru, u Ulici Šetalište Mihe – Mihovila Klaića.

Policijski službenici Policijska postaja Biograd zaustavili su vozilo te utvrdili da je njime upravljao prije stjecanja prava na upravljanje.

Daljnjom kontrolom ustanovljeno je i da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole.

POGLEDAJTE! FOTO Policijska racija u ZG-u: Upali na 'car meet', desetak jurilica poslali na tehnički!
FOTO Policijska racija u ZG-u: Upali na 'car meet', desetak jurilica poslali na tehnički!

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nakon prekršajne obrade provedene uz nazočnost skrbnika, protiv maloljetnika se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu.

Predložena je novčana kazna u iznosu od 2970 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima A2 kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura
GLAVNI DOBITAK NA ČEKANJU

Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura

Glavni zgoditak 5+2 ovoga puta nije pogođen  pa se u sljedećem kolu penje na 41 milijun eura. Ipak, u kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, a svaki od njih osvojio je impresivnih 1.055.924,00 eura
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026