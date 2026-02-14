Ulovili maloljetnika na mopedu u Biogradu na Moru: Vozio bez dozvole, prijeti mu velika kazna

Maloljetnik je zatečen kako upravlja motociklom bez registarskih oznaka u pješačkoj zoni u Biograd na Moru, u Ulici Šetalište Mihe – Mihovila Klaića.

Policijski službenici Policijska postaja Biograd zaustavili su vozilo te utvrdili da je njime upravljao prije stjecanja prava na upravljanje.

Daljnjom kontrolom ustanovljeno je i da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nakon prekršajne obrade provedene uz nazočnost skrbnika, protiv maloljetnika se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu.

Predložena je novčana kazna u iznosu od 2970 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima A2 kategorije u trajanju od tri mjeseca.