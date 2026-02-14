FOTO Policijska racija u ZG-u: Upali na 'car meet', desetak jurilica poslali na tehnički!

Zagrebačka policija je u noći s petka na subotu provela nadzor tehničke ispravnosti vozila s posebnim naglaskom na vozila koja koriste vozači tzv. car meet scene, a koji su se okupili u zoni trgovačkih centara na zapadnom dijelu grada.

- Tijekom postupanja obavljen je nadzor 90 osobnih automobila i njihovih vozača. Ukupno 25 automobila upućeno je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled - rekli su iz policije.

Dodaju da je nakon pregleda 19 automobila isključeno iz prometa zbog utvrđenih opasnih nedostataka te je utvrđeno ukupno 30 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Riječ je o šest prekršaja tehničke neispravnosti vozila koja se, sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, karakterizira većima, 19 prekršaja tehničke neispravnosti vozila koja se, sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, karakterizira opasnima, četiri prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i jedan prekršaj nenošenja vozačke dozvole.

- Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, zapadni dio grada te će se i ubuduće na području cijeloga grada nastaviti nadzirati mjesta okupljanja odnosno lokacije pogodne za ovakve susrete - kažu iz policije.

Dodaju da je cilj ove aktivnosti preventivno i represivno djelovanje, s naglaskom na nužnost poštivanja prometnih propisa kao i podizanja prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira, s obzirom da nerijetko buka na ovakvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.