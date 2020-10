Ulovio šarana od 27 kilograma, izvlačio ga pola sata: 'Ne jedem ih, pa sam ga vratio u vodu...'

Sinjanin Ante Bikić (24) dva dana je kampirao na jezeru Perući gdje često dolazi i lovi šarane. Šaran od 27 kilograma mu je najveći ulov dosad. Kad je počeo potezati, odmah se vidjelo da je u pitanju nešto veliko...

<p>Ne tako davno britanski državljani čitatelji The Guardiana, proglasili su jezero Peruća jednim od 20 najljepših u čitavoj Europi.</p><p>Ali umjetno jezero u Dalmatinskoj zagori pored Vrlike ne obiluje samo lijepim prizorima, već i šaranima kapitalcima i vrhunskim ribičima. O njihovim ulovima više puta smo izvještavali.</p><p>Posljednji je bio krajem travnja kad je <strong>Ivica Kojić </strong>iz Potravlja ulovio 25,46 kilograma tešku ribu, a sada je taj njegov rekord oboren. Kojić nam je požurio javiti da je 24-godišnji kolega <strong>Ante Bikić </strong>izvukao skoro dva kilograma većeg šarana! </p><h2>'Većinom lovim na Perući i to baš šarane'</h2><p>Bikić je rodom Sinjanin, lovio je po cijeloj regiji, a ovo mu je najznačajniji ulov. Kako to uvijek i biva, na jezeru se podigao šator, u vodu se spustila oprema, pa je preostalo tek čekati i pažljivo motriti na trzaje. </p><p>- Dva dana sam kampirao. Kad je počeo potezati, odmah se vidjelo da je u pitanju nešto veliko. Izvlačio sam ga sigurno pola sata. Šaran od 27 kilograma mi je svakako najveći ulov do sada - spremno će Kojić.</p><p>Nakon mjerenja i fotografiranja oprezno ga je spustio u vodu. </p><h2>Zakačio se na boila</h2><p>- Ne jedem ih, pa ne vidim razloga da ga zadržim. Skoro uvijek ih vratim. A većinom lovim na Perući i to baš šarane - dodaje ribič. Nismo pitali koja mu je pošta, ali zanimalo nas je na kakvu ješku je šaran pao? </p><p>- Ovaj se zakačio na boila - odgovara ribič. </p><p>Boila su kuglice koje se svežu uz udicu, a ispuštaju aromu privlačnu ribama. Koriste se za lov na velike primjerke jer male ribe boila pretjerano ni ne zanimaju. </p><p>Prošli impozantni peručki šaran uhvaćen je na obična prokuhana zrna kukuruza. Ne znamo radi li se o istom brkatom proždrljivcu. Prije je bilo normalno da se ovakve ribe na Perući uhvate jednom godišnje, ako i toliko. U svakom slučaju, vrijeme je da im ribiči počnu davati imena. Ovaj Antin bi mogao biti Bubu. </p>