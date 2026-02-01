Pokojna princeza Diana, legendarni Charlie Chaplin, Harry Potter, glumac Harrison Ford, pjevačica i glumica Marlene Dietrich... samo su neki od glavnih likova Labinjanke Marije Licul (77) koja ima izuzetno neobičan hobi. Marija naime crta čačkalicom u šalici kave. Do sada je ispila na stotine kava zadnjih nekoliko godina, a svaki crtež čuva u mobitelu
Umirovljenica Marija radi čuda u šalici kave: 'Crtam Chaplina i Lady Dianu, a ključ je u pjenici'
Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna. Ili možda nije. Pokojna princeza Diana, legendarni Charlie Chaplin, Harry Potter, glumac Harrison Ford, pjevačica i glumica Marlene Dietrich..., samo su neki od glavnih likova Labinjanke Marije Licul (77), koja ima izuzetno neobičan hobi.
