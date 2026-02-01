Obavijesti

News

Komentari 4
UMJETNOST U KAVI PLUS+

Umirovljenica Marija radi čuda u šalici kave: 'Crtam Chaplina i Lady Dianu, a ključ je u pjenici'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 4 min
Umirovljenica Marija radi čuda u šalici kave: 'Crtam Chaplina i Lady Dianu, a ključ je u pjenici'
Foto: srecko niketic/PIXSELL

Pokojna princeza Diana, legendarni Charlie Chaplin, Harry Potter, glumac Harrison Ford, pjevačica i glumica Marlene Dietrich... samo su neki od glavnih likova Labinjanke Marije Licul (77) koja ima izuzetno neobičan hobi. Marija naime crta čačkalicom u šalici kave. Do sada je ispila na stotine kava zadnjih nekoliko godina, a svaki crtež čuva u mobitelu

Admiral

Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna. Ili možda nije. Pokojna princeza Diana, legendarni Charlie Chaplin, Harry Potter, glumac Harrison Ford, pjevačica i glumica Marlene Dietrich..., samo su neki od glavnih likova Labinjanke Marije Licul (77), koja ima izuzetno neobičan hobi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026