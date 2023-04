Umirovljenici će u travnju dobiti više novca nego inače, evo kako je to moguće i koji su iznosi

HZMO je još početkom ožujka odlučio kako će mirovine redovitim usklađenjem biti povećane za 5,37 posto. Uz to, iz Mirovinskog su najavili isplatu zaostataka za siječanj i veljaču, dok su iz Vlade obznanili kako će jednokratni dodatak umirovljenicima biti isplaćen 28. travnja.

Travanj će biti financijski uspješan za umirovljenike. Ipak, treba naglasiti – kako za koga, piše mirovina.hr.

Naime, niti svi imaju isti iznos mirovine, što znači da im usklađenje neće donijeti jednako povećanje, niti će dodaci biti isti, jer podijeljeni su u četiri kategorije.

Stoga su na portalu mirovina.hr upravo prema tim kategorijama izračunali tko će dobiti koliko mirovine, zaostataka i dodatka ovog mjeseca.

Tako će najveći dodatak od 160 eura primiti umirovljenici čije su mirovine usklađenjem porasle do 260 eura. Mirovina u iznosu od 260 eura usklađena je za 13,96 eura. S obzirom na to da će biti isplaćeni zaostaci za siječanj i veljaču, umirovljenici će uz 260 eura mirovine i dodatak od 160 eura dobiti i 27,92 eura zaostataka. Ukupna suma u ovoj kategoriji umirovljenika tako iznosi 447,92 eura.

Oni s mirovinama od 260,01 do 330 eura mogu računati na 120 eura dodatka. Već smo spomenuli da su mirovine od 260 eura usklađene za 13,96 eura dok su mirovine u iznosu od 330 eura usklađene za 17,72 eura. Tako će najniži prihod u ovoj kategoriji, s obzirom na zaostatke, mirovinu i dodatak iznositi 407,92 eura, dok će najviši prihod u travnju u ovoj skupini iznositi 485,44 eura.

Oni s mirovinama od 330,01 do 470 eura dobit će krajem travnja dodatak od 80 eura. Već smo rekli da će mirovine do 330 eura biti usklađene za 17,72 eura, dok će one u iznosu od 470 eura biti usklađene za 25,24 eura. Uz dva zaostatka to znači da će ovoj skupini umirovljenika na račune sjesti između 485,44 i 600,48 eura.

Posljednja skupina koja će dobiti 40 eura dodatka su oni s mirovinama između 470,01 i 610 eura. Iznos usklađivanja za mirovine od 470 eura je 25,24 eura, dok je onima sa 610 eura, mirovina usklađena za 32,76 eura. Tako će uz dodatak i dva zaostatka, umirovljenici iz ove skupine dobiti između 600,48 i 715,52 eura.

Umirovljenici s mirovinama većima od 610 eura neće dobiti dodatak, ali će dobiti zaostatke od 65,52 eura, pa će im iznos na računu ovog mjeseca iznositi najmanje 675,52 eura. No, primatelji najviših mirovina će uz usklađenje i isplatu zaostataka na račune u travnju dobiti u prosjeku 1.291 euro.

