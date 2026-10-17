U prosincu će Vlada umirovljenicima dati dodatak od sedam eura po godini staža ili oko dvjesto eura za prosječni radni vijek. "Gledamo kako na more dolaze strani umirovljenici, a mi ne možemo"
NIJE TO 13. MIROVINA PLUS+
Umirovljenici komentiraju dodatak od sedam eura po godini: 'To je za kruh i mlijeko'
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Sve je to premalo. Pa pogledajte samo koliko nas umirovljenika radi, ja iz mirovine radim već sedam godina, kaže za 24sata umirovljenica Slavica Hanžek, komentirajući najavu premijera Andreja Plenkovića da će država ove godine u prosincu umirovljenicima isplatiti dodatak od sedam eura po punoj godini staža, kolokvijalno zvanu 13. mirovinu. Za 40 godina staža, dakle, 280 eura, za osam godina manje - 224 eura. Dakle, ni približno pravoj prosječnoj mirovini.
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