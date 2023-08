Umirovljenici: Rekordnim usklađivanjem mirovina se stvaraju nove razlike i nepravde

Platforma Umirovljenici zajedno ocijenila je u srijedu da rekordni porast mirovina od 8,42 posto prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine predstavlja "rekordnu nepravdu" prema umirovljenicima, jer se istim postotkom usklađivanja prema svima stvaraju još veće razlike i nepravde.

Sa ovakvim usklađivanjem svi oni sa malim mirovinama će još više tonuti u siromaštvo, a oni sa visokim mirovinama čak i profitirati, jer će za njih povećanje mirovina biti veće od rasta cijena njihove potrošačke košarice, ističe se u priopćenju.

Podsjećaju Vladu, kao i one koji su do sada u ime umirovljenika bili "politički pregovarači" s njom da sa ovakvim usklađivanjima mirovina treba prestati jer se navedenom praksom samo povećava broj umirovljenika koji padaju ispod linije siromaštva, a mirovine umjesto obećanog rasta na 50 do 60 posto u prosječne plaće sve brže klize prema 30 posto.

"Borba protiv siromaštva se ne može dobiti usklađivanjima koji već siromašne umirovljenike čine samo još siromašnijima, a bogate samo još bogatijima", poručuju.

Dodaju da je, uz nužnu promjenu formule za usklađivanje mirovina i pravedniju distribuciju sredstava, nužno okrenuti se prema onima koji neopravdanim podizanjem cijena pumpaju inflaciju.

"Trgovački lanci, posebno oni koji dizanjem cijena pumpaju inflaciju ostvarujući enormnu dobit, trebali bi što prije početi spuštati svoje cijene kako im se pohlepa ne bi obila o glavu", poručuju Umirovljenici zajedno koji razmatraju mogućnost da se za neke od pohlepnih trgovačkih lanca organizira bojkot korištenja.