Umirovljenicima uskrsnice do 120 eura. Evo gdje su najveće

Desetak gradova u Hrvatskoj dosad je najavilo isplatu uskrsnice svojim umirovljenicima, kretat će se od 40 do 120 eura, ovisno o visinama mirovina. Najizdašniju će uskrsnicu od 120 eura dati Velika Gorica, i to svojim umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 270 eura. Iznos uskrsnice se smanjuje što je mirovina veća, no dobit će je svi čija mirovinska primanja ne prelaze 750 eura, računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Velikogorički umirovljenici s mirovinom od 270 do 390 eura dobit će 65 eura, a ako im je mirovina u rasponu od 390 do 480 eura će primiti 50 eura, najmanje pak 40, ako mirovina iznosi od 480 do 750 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će uskrsnicu od 120 eura.

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec potvrdila je prošli tjedan da će Zagreb isplatiti uskrsnicu od sto eura za više od 32.000 osoba. Ocijenila je, s obzirom na posljednje izmjene odluke o socijalnoj skrbi, da je riječ o o nešto više od 5.000 umirovljenika, a ostali korisnici su u najvećoj mjeri osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama.

Osijek je osigurao 1,2 milijuna eura, usrsnice bi se trebale kretati od 60 do 120 eura za umirovljenike čija mirovina ne prelazi 520 eura. Split će isplaćivati po 70 eura, koje će dobiti oko sedam tisuća osoba. Varaždin je predvidio uskrsnice od 60 do 70 eura.

U općini Kravarsko će uskrsnicu od sto eura dobiti svi umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, kao i osobe sa statusom člana preminulog/nezaposlenog hrvatskog branitelja.

Samobor je osigurao isplatu uskrsnica umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe koji imaju mirovinska i ostala primanja do 400 eura. Onima s primanjima do 250 eura isplatit će uskrsnicu od 85 eura, a najmanja iznosi 45 eura, za one s primanjima od 325 do 400 eura.

U Petrinji pravo na 50 eura uskrsnice ostvaruju umirovljenici čija mirovina ukupno iznosi do 350 eura, Zaprešić će isplaćivati 40 eura, neovisno o visini mirovine. Pravo na isplatu ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Zaprešića, prijavljeni u njihovu Evidenciju umirovljenika, uz uvjet da podnesu zahtjev. Umirovljenicima korisnicima zajamčene minimalne naknade te umirovljenicima sa statusom nezaposlenog hrvatskog branitelja uskrsnica će biti isplaćena izravno.

Grad Rovinj je povećao cenzus za umirovljenike s dosadašnjih 550 na 800 eura, čime je proširen krug korisnika koji mogu ostvariti pravo na jednokratnu uskršnju novčanu pomoć. Iznosi uskrsnica još nisu poznati, za Božić je isplaćivano 75 eura umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 550 eura.

Pula će uskrsnicu od 80 eura isplatiti umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije. Do 14. ožujka traje javno savjetovanje o odluci o isplati uskrsnice i božićnice.

Županja je pozvala osobe starije životne dobi i umirovljenike, koji imaju prebivalište u gradu te mirovinu do 600 eura, ili primaju nacionalnu naknadu za starije osobe odnosno nemaju prihoda po drugoj osnovi, da podnesu zahtjev za isplatu. Iznos se u obavijesti grada ne navodi.

Prošle je godine uskrsnice za umirovljenike osigurao ukupno 91 grad osnosno općina.

Prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi oko 650 eura, medijalna se lani kretala oko 500 eura, što znači da polovica umirovljenika prima manje od tog iznosa, a polovica više.