Uskrsnice od 40 do 120 eura: Umirovljenicima ih dijeli tek desetak gradova i općina

Prema zasad dostupnim podacima, isplatu je najavilo devet gradova i dvije općine, dok je prošle godine uskrsnice dijelio čak 91 grad i općina, a pojedini su iznosi dosezali i 200 eura, prenosi N1. Najvišu uskrsnicu, do 120 eura, isplatit će Velika Gorica. Iznos ovisi o visini mirovine.

Umirovljenici s mirovinom do 270 eura dobit će 120 eura. Oni s primanjima između 270 i 390 eura primit će 65 eura, dok će za mirovine od 390 do 480 eura biti isplaćeno 50 eura. Umirovljenicima s primanjima od 480 do 750 eura pripast će 40 eura.

Isti iznos od 120 eura dobit će i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

U Velikoj Gorici pravo na uskrsnicu imaju i korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore te korisnici osobne invalidnine kojima još nije izdano rješenje o inkluzivnom dodatku. Korisnicima osobne invalidnine i inkluzivnog dodatka prve razine isplatit će se 50 eura, a onima druge i treće razine 40 eura.

Zagreb daje 100 eura, ali pod posebnim uvjetima

Grad Zagreb isplatit će 100 eura, no samo umirovljenicima čija primanja ne prelaze 350 eura i koji su ujedno korisnici novčanih naknada Grada Zagreba.

U Petrinji će umirovljenici s mirovinom do 350 eura dobiti 50 eura na tekuće račune. Grad Pula isplatit će 80 eura umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe.

U Rovinju će uskrsnice dobiti umirovljenici s mirovinom do 800 eura, no točan iznos još nije poznat. Za Božić su ondje primili 75 eura.

Iznosi od 40 do 85 eura u ostalim gradovima

Samobor će isplaćivati uskrsnice od 45 do 85 eura, ovisno o visini mirovine. U Varaždinu će se iznosi kretati od 60 do 65 eura.

Zaprešić će svim umirovljenicima koji ispunjavaju uvjete isplatiti po 40 eura, dok će u Županji uskrsnica iznositi 70 eura za sve čije mirovine ne prelaze 600 eura.

Iako je pomoć dobrodošla mnogima, broj gradova koji ove godine isplaćuju uskrsnice znatno je manji nego lani, što će zasigurno izazvati nezadovoljstvo dijela umirovljenika.