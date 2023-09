Umirovljenicima Vlada daje do 300 eura, nezaposleni će dobiti 100: Evo kada će novac sjesti

Osim zamrzavanja cijena za 30 proizvoda, Vlada je najavila i isplatu jednokratnih potpora za nekoliko skupina građana, među kojima su umirovljenici, nezaposleni i socijalno ugroženi. Povećani su iznosi za dječji doplatak, a poljoprivrednicima će Vlada dati potpore. Paket Vladine pomoć 'težak' je 464 milijuna eura. Evo kada možete očekivati isplate.

Prvi među u redu kojima će jednokratne potpore biti isplaćene u listopadu će biti umirovljenici, odnosno korisnici obveznog mirovinskog osiguranja ili korisnici koji su iz država s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. Jednokratnu isplatu tako će dobiti svi umirovljenici koji imaju mirovinu do 700 eura, i to po sljedećim kategorijama:

Jednokratne naknade sukladno iznosu mirovina:

- Do 300 eura - 160 eura naknade:

- Od 300,01 eura do 435 eura - 120 eura naknade

- Od 435,01 do 570 eura - 80 eura naknade

- od 570,01 do 700 eura - 60 eura naknade

Foto: Vlada RH

Posebnu novčanu naknadu primit će i primatelji dječjeg doplatka, i to sukladno broju djece u obitelji. Te će naknade biti isplaćene u listopadu svim korisnicima koji primaju doplatak za djecu te u studenom za sve koji su u postupku ostvarenja prava.

Za jedno dijete - 50 eura,

Dvoje djece - 100 eura,

Troje djece - 150 eura,

Četvero djece - 200 eura,

Petero i više djece - 300 eura

Foto: Vlada RH

Jednokratnu novčanu naknadu ostvarit će i svi ugroženi kupci energenata, a odnosi se i na korisnike Nacionalne naknade za starije, korisnike zajamčene minimalne naknade (ZMN) koji nisu korisnici naknade za ugroženog kupca energenta, korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu ostvarenog u mirovinskome sustavu i sustavu socijalne skrbi, kao i nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata. To se ukupno odnosi na više od 173.000 osoba te će oni dobiti naknadu od 150 eura.

Foto: Vlada RH

Jednokratnu naknadu dobit će i svi nezaposleni građani koji su prijavljeni u evidenciju HZZ-a na dan 1. rujna 2023., a iznosit će 100 eura.

Stradali u potresu nastavljat će primati postojeće potpore, a uz to će primiti i 265 eura jednokratne novčane pomoći, s time da pomoć može iznositi maksimalno 1.327 eura po kućanstvu.