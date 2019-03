Umišljen, narcisoidan, cijeli mu se svijet vrtio oko:' 'Ja, ja i ja'

Oni su bili genijalci, talentirani umjetnici, znanstvenici, borci za mir, ljudi koje je svijet obožavao. No u privatnom životu bili su sve, samo ne uzorni, moralni i čestiti.. U pet nastavaka donosimo vam priče o slavnim osobama koje su 'izvana' djelovali savršeno, a zapravo su bili prava 'đubrad'.

Britanci su Johna Lennona proglasili devetim najvažnijim čovjekom u povijesti Velike Britanije što uopće ne čudi jer je umjetnost legendarnog člana Beatlesa bila kolosalna. On je velikan svjetske glazbe i genijalni glazbenik, no kao osoba, kao čovjek, bio je potpuno 'smeće'. Daleko od imidža koji ga krasi – umjetnika, idealiste, osobe koja prezire materijalno bogatstvo i koji je odbacio licemjerje kapitalističkog društva.

Foto: You Tube

John Lennon je bio obični pozer, megaloman, narcisoidni egocentrik, nasilnik, umišljeni snob..

Dominic Sandbrook u svojoj knjizi napisao je kako je Lennon bio egocentrični manijak, koji je samo trčao za novcem i bogatstvom, ismijavao drukčije, homoseksualce, Židove, pa čak i invalide i osobe s raznim fizičkim deformacijama.

Lennon je najviše od svega žudio za novcem i bogatstvom. Kad je Beatlesov menadžer Brian Epstein dogovorio njihov prvi ugovor s izdavačkom kućom EMI, Lennon mu je postavio samo jedno pitanje: “Kada ćemo biti milijunaši?”

Što se tiče političkih ideala, prije nego što je postao slavan nije pokazivao nikakav interes za politiku i nikad nije sudjelovao na političkim prosvjedima. Tek kada je ispunio svoju prioritetnu ambiciju i postao bogat, počeo je izražavati političke stavove znajući da će mu to donijeti pažnju i dodatnu popularnost.

Promotori mira s debelim bankovnim računom

U tome mu je pomogla njegova druga supruga Yoko Ono. Stvorili su imidž umjetničkog idealiste prateći tada popularni trend promoviranja mira u svijetu. Naime, tih godina je bjesnio rat u Vijetnamu a oni su, tvrdili su mediji, postali glavni promotori mira.

Njihova slavna fotografija na kojoj dvoje navodnih hipija kojima je samo važan mir u svijetu leže goli u krevetu zagrljeni, napravljena je u predsjedničkom apartmanu luksuznog Hiltona u Amsterdamu. Njihov bankovni račun cijelo je vrijeme bio sve deblji i deblji.

Časopis Time proglasio je tada najdosadnijom osobom današnjice, ali su njegovi zaluđeni obožavatelji to su protumačili kao još jedan dokaz da ga svijet ne razumije.

John i Yoko Ono bili su basnoslovno bogati. Stalno su bili okruženi služavkama, maserima, pomoćnicima, proricateljima sudbine, tarot majstorima, majstorima za akupunkturu..

Pjesmu “Imagine” Lennon je napisao iz njihovog luksuznog doma. Kuća u prestižnom Ascotu koja se skupa s okućnicom protezala na 72 hektara zemlje kupljena je od britanskog milijunaša, vlasnika poznate tvornice čokolade Cadbury.

Rugao mu se i Elton John

Zadnje godine života je proveo u New Yorku, u luksuznom stanu s pogledom na Central Park. Lennon je posjedovao dvorac Holstein, kolekciju drevnih egipatskih artefakta, originalne Renoirove slike..

Radni stol Yoko Ono bio je obrubljen čistim zlatom. Mnogi njihovi prijatelji bili su šokirani tolikim razmetanjem a uspjeli su šokirati i ekscentričnog Eltona Johna. On nije mogao vjerovati kada je vidio da Yoko Ono ima posebno ohlađenu sobu u kojoj su se čuvali isključivo njezini krzneni kaputi.

Na njegov 40. rođendan 1980. godine Elton John mu je čak poslao stih: Imagine six apartments It isn’t hard to do One is full of fur coats The other’s full of shoes...

Foto: Profimedia John Lennon i Elton John 1974. godine

Lennon je u jednom trenutku svom asistentu Neil Aspinall žalio da ga puno košta kako bi vodio svoje poslovno carstvo, pa mu je on citirao Imagine: “Imagine no possessions”, na što mu je Lennon odgovorio: “Od***i, to je samo glupa pjesma”.

Alkoholičar, nasilnik i narkoman

I Albert Goldman, autor biografije 'Životi Johna Lennona' nije ništa ljepše napisao o Lennonu. Opisao ga je kao alkoholičara, nasilnika i narkomana koji je Yoko doživljavao kao 'skoro magično biće' koje je moglo riješiti sve njegove probleme. To je naravno bila 'velika iluzija' jer ga je ona varala sa žigolima.

Foto: Allan Tannenbaum

Nakon što im se rodio sin, John se u potpunosti posvetio obitelji i postao prava domaćica kako se našalio u jednom intervju 1977. godine.

- Od prvog dana Seanovog života bio sam mu predan bez trunke rezerve. Svaki dan sam ga fotografirao, crtao mu i pjevao i on je moja najveća životna ljubav. Sean je dijete ljubavi, dok mi se prvi sin jednostavno dogodio i zato sam ga i zapostavio, ali to ne znači da ga ne volim - kazao je jednom prilikom slavni glazbenik koji je svog starijeg sina rijetko viđao otkad se rastao od prve supruge Cynthije Powell.

Starijeg sina u oporuci nije ni spomenuo

Vezu sa njom počeo je još u srednjoj školi. No vezu je shvaćao vrlo površno, ali kada je ona ostala truda ipak je odlučio oženiti.

Foto: Profimedia John i Cynthia Lennon sa Georgeom Harrisonom 1965. godine

- Šokirao sam se kada mi je Cynthija priopćila da je trudna jer je to bilo apsolutno neplanirano,ali uradio sam ono što bi uradio svaki muškarac - oženio sam se iako mi iskreno do toga nije bilo stalo - pričao je John koji je svoju školsku ljubav oženio u općini u Liverpoolu 1962. godine. Sedam mjeseci kasnije rodio se njegov sin Julian koji je imao 17 godina kad mu je ubijen otac. Nikad nisu uspostavili blizak odnos.

Koliko je Johnu Lennonu bilo stalo do prvog sina izašlo je na vidjelo nakon njegove smrti. U oporuci sve je ostavio Yoko Ono i njihovom sinu. Julliana nije ni spomenuo.



