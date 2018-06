Totalno ovisan i zaluđen: Ona je bila centar njegovog svijeta

One su inspirirale slavne svjetske umjetnike, poticale ih na stvaranje, raspirivale im maštu. U trećem dijelu feljtona o muzama slavnih umjetnika donosimo vam priče o najpoznatijoj “it” djevojaka 20. stoljeća koja je inspirirale velike američke umjetnike, o ekscentričnoj japanskoj umjetnici koju je najpoznatija rocka zvijezda svih vremena doživljavala kao 'magično biće' i o glumici koja je slavnog dizajnera inspirirala punih 40 godina

John Lennon, čovjek koji je osnovao najveći rock bend svih vremena, i sedam godina starija avangardna konceptualna japanska umjetnica bili su nerazdvojni od prvog susreta sve do njegove prerane smrti. On je bio 'lud od ljubavi' i bez nje nije mogao živjeti.

Yoko Ono

John Lennon je susreo Yoko Ono 1966. na njezinoj izložbi u Indica Galleryju u Londonu. Lennon je već tada bio oženjen, no usprkos tome čim su se upoznali iskra među njima se zapalila i oni su od tog trenutka pa do njegove smrti ostali su nerazdvojni.

Foto: Keystone Pictures USA

Lennon se rastao od supruge Cynthije s kojom je imao sina Julliana i vjenčao s Yoko. Ona je postala centar njegova života. Želio je neprestano biti u njezinoj blizini.

Kolika je bila njegova ovisnost o Yoko nabolje pokazuje podatak da je za vrijeme snimanja posljednjeg albuma Beatlesa Abbey Road dopremio ogroman krevet u kojem bi Yoko mogla ležati i biti u njegovoj blizini jer je malo prije toga doživjela prometnu nesreću i ostala nepokretna jedno vrijeme. Lennon je bio toliko fasciniran svojom novom ljubavi da je prihvaćao svaki njezin prijedlog, sugestiju ili kritiku na pjesme koje je stvarao. Mnogi kritičari zato su upravo nju okrivili za lošiji prijem posljednjeg albuma kod publike.

Medeni mjesec proveli su u Amsterdamu prosvjedujući protiv rata u Vijetnamu. Snimili su prvu zajedničku pjesmu Give Peace a Chance, a ovaj period njihovog života Lennon je ovjekovječio u pjesmi Balada o Johnu i Yoko. Umjetničku suradnju supružnika uglavnom će i obilježit društveno angažirana umjetnost.

Foto: wikimedia

John i njegova srodna duša kako ju je nazivao Yoko Ono snimili su tri albuma: 'JohnLennon/Plastic', 'Ono Band' i 'Imagine'. Sredinom 1971. sele u SAD.

Prema Albertu Goldmanu, autoru biografije 'Životi Johna Lennona' John je svoju suprugu Yoko doživljavao kao 'skoro magično biće' koje je moglo riješiti sve njegove probleme, ali je istovremeno to bila 'velika iluzija' jer ga je ona varala sa žigolima.

Nakon što im se rodio sin, John se u potpunosti posvetio obitelji i postao prava domaćica kako se našalio u jednom intervju 1977. godine.

Na glazbenu scenu se na nagovor supruge vratio dva mjeseca prije smrti i to pjesmom 'Just like starting Over'. To je bila posljednja stvar koju je napisao. Ubijen je u prosincu 1980. pred svojim stanom u New Yorku.

Yoko Ono profitirala je najviše jer joj njoj ostavio sve što je imao. Nikad se više nije udavala te nikad više nije viđena s niti jednim drugim muškarcem

Edie Sedgwick

Superzvijezda 60-ih, muza Andyja Warhola i najpoznatija “it” djevojaka njujorške umjetničke scene 60-ih Edie Sedgwick nije imala nikakav specifičan talent. Ona je bila jedna od onih koji su bili poznati samo zato što su poznati. Niti je znala pjevati, nije bila ni nekakva posebna glumica, ali je svojom pojavom i osobnošću inspirirala sve oko sebe. Imala je neodoljivi šarm, profinjene manire i neobuzdanu seksualnu energiju.

Foto: flickr

U gustim crnim hulahupkama, tigrastoj bundici, ogromnim visećem naušnicama i s puno 'crnila' na očima izazivala je ogromnu pažnju gdje god bi se pojavila.

Andy Warhol je bio kao 'prilijepljen' za nju, ekipa iz Velvet Undergrounda silno joj se divila, a Bob Dylan joj je posvetio cijeli jedan album.

Imala je Edie genijalan smisao za modu. Nikakvi trendovi je nisu zanimali, jednostavno bi joj se nešto svidjelo, ona bi to stavila na sebe i izgledala savršeno. Obožavala je uzorak leoparda, ali i prevelike sunčane naočale i šešire.

Rođena je u bogatoj i uglednoj kalifornijskoj obitelji no njezin otac bio je mentalno bolestan i patio je od manično - depresivne psihoze. Sva njegova djeca, a imao ih je osmero, naslijedila su sklonost mentalnim poremećajima.

Edie je kao 21- godišnjakinja na jednoj mondenoj umjetničkoj zabavi upoznala umjetnika Andyja Warhola koji je momentalno ostao opčinjen lijepom mladom ekscentričnom bogatašicom.

Edie and Andy would have made a splash at tonight's #MetBall #silver pic.twitter.com/3uzZwAYsWd — Edie Sedgwick (@TheEdieSedgwick) May 3, 2016

Postala je stalna gošća u Andyjevoj radionici zvanoj The Factory (Tvornica). Tamo su se okupljale slavne osobe tog vremena od Rolling Stonesa do slavnog američkog pisca Trumana Capotea.

Njega je silno privlačila njezina ekscentričnost, a nju kreativna atmosfera koja je okruživala umjetnika. Edie i Andy postali su vrlo brzo nezaobilazan tandem koji je zajedno obilazio partyje, koktele, izložbe, premijere, a u stopu su ih pratile horde novinara. Postali su glavne zvijezde noćnog života New Yorka.

Andy Warhol & Edie Sedgwick, 1965

(By Steve Shapiro) pic.twitter.com/NYV2CQJe4t — History In Pictures (@HistoryInPics) October 26, 2014

Svoj odnos s Edie tada je okarakterizirao kao ”nešto poput ljubavi”. Zajedno su živjeli, drogirali se i uživali u platonskoj ljubavi jer je on bio homoseksualac. Njihov odnos je ipak obilovao ljubomorom i to patološkom, a on ju je zvao 'sirota mala bogatašica'.

Kad je 1966. upoznala Boba Dylana i momentalno se zaljubila u njega. Postala je njegova muza iako je tada Dylan bio u vezi s drugom ženom, svojom budućom suprugom. Većina pjesama na Dylanovom albumu "Blonde on Blonde" napisana je za Edie, poput "Just Like A Woman".

Edie se puno drogirala, silni novac je trošila na heroin i amfetamine. Na kraju je završila u psihijatrijskoj ustanovi gdje je upoznala budućeg muža. Kad je izašla iz bolnice, iako je izgledalo da je riješila sve probleme, uzela je lijekove koje su joj propisali liječnici. Sljedeće jutro muž ju je pronašao mrtvu. Smrt je proglašena nesretnim slučajem odnosno samoubojstvom zbog predoziranja barbituratima. Imala je samo 28 godina.

Audrey Hepburn

- Njegova odjeća je jedina u kojoj sam ja, ja. On je daleko više od dizajnera, on je kreator osobnosti - rekla je Audrey Hepburn za Humberta de Givenchyja, jednog od najistaknutijih dizajnera svoga doba koji je pomogao pretvoriti Hepburn u internacionalnu stilsku ikonu.

Prijateljstvo između samozatajnog Francuza aristokratskoga podrijetla i prekrasne talentirane glumice trajalo je 40 godina, sve do njezine smrti, a počelo je na snimanju filma Sabrina. Rekli su mu da će u njegov pariški atelje na probu doći gospođica Hepburn. Očekujući Katherine, razočarao se kad je u studio ušla, kako je tad prepričavao, “mlada, mršava Audrey, odjevena u traperice i običnu majicu”. No ona ga je ubrzo očarala.

"The dress must follow the body of a woman, not the body following the shape of the dress." "Hubert de Givenchy"

💔💔

Another star of Haute Couture reached the sky

91 years of elegance

Au revoir Hubert de #Givenchy

Rest in Peace pic.twitter.com/IFtOCFxI7t — Ryma (@Ryymaaaaaa) March 12, 2018

Dizajner se tada glumici požalio da mu je nemoguće u kratkom roku napraviti 15 ili 20 haljina za njen film, a ona je počela birati haljine iz njegove kolekcije. Točno je, kaže, znala koja bi haljina odgovarala kojoj sceni pa su se na kraju brzo i 'bezbolno' oko svega dogovorili.

Godinama kasnije joj je kreirao bajkovite haljine, njihovo poznanstvo pozlatilo je njihove karijere, a njihovu suradnju smatraju jednom od najvećih “modnih ljubavnih priča” svih vremena.

Hepburn mu je postala najvažnija muza karijere, a za nju je 'otac male crne haljine' napravio i slavnu crnu haljinu u kojoj je zablistala u filmskom klasiku 'Doručak kod Tiffanyja'.

Foto: KEYSTONE Pictures USA

Svoj odnos s Audrey jednom prilikom je opisao je kao 'posebnu ljubavnu aferu' a nju opisao riječima 'jedinstvena, odana i prekrasna'

Tijekom godina, Givenchy je dizajnirao cijele zbirke posebno s Hepburn.

Tema: History