Umjesto financiranja robotskog mita, Grci su s triput manje EU novca riješili stvaran problem

Hrvatski vlastodršci odlučili su, na prilično netransparentan način, dati više od 180 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka prodavaču mitske priče o tehnološkom razvoju za njegove nepostojeće robotaksije. On je do sad uzeo 89 milijuna, javnost je uvjeravao da sve ide po planu, njegovi su se sljedbenici agresivno obrušavali na svaki pokušaj propitivanja tog projekta, a sada iz kompanije stiže vijest da ipak ne može ispuniti obećano i da će novce vratiti.