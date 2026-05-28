Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Umjesto financiranja robotskog mita, Grci su s triput manje EU novca riješili stvaran problem

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 3 min
Umjesto financiranja robotskog mita, Grci su s triput manje EU novca riješili stvaran problem
Premijer Andrej Plenković i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Grčki nepretenciozan projekt — manje pretile djece, zdraviji školski sustav i promjena navika — donio je stvarniju društvenu korist od hrvatske priče koja je trebala promijeniti budućnost mobilnosti

Hrvatski vlastodršci odlučili su, na prilično netransparentan način, dati više od 180 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka prodavaču mitske priče o tehnološkom razvoju za njegove nepostojeće robotaksije. On je do sad uzeo 89 milijuna, javnost je uvjeravao da sve ide po planu, njegovi su se sljedbenici agresivno obrušavali na svaki pokušaj propitivanja tog projekta, a sada iz kompanije stiže vijest da ipak ne može ispuniti obećano i da će novce vratiti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
EKSKLUZIVNO Ove apartmane je izgradio Tomaševićev direktor kojeg pretresaju zbog korupcije
NOVA ZAGREBAČKA AFERA

EKSKLUZIVNO Ove apartmane je izgradio Tomaševićev direktor kojeg pretresaju zbog korupcije

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević je dao ostavku nakon što su mu upali istražitelji. Osim što ga sumnjiče za namještanje posla od čak 40 milijuna eura, vjeruju da su radovi na apartmanima isto bili mito...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026