Umjesto lopate praćka: 'Ma to smo gađali dronove, ne turiste'

Nakon snimke na kojoj ljutiti Nenad Štokić s Raba zamahuje lopatom prema kupačima pojavila se još jedna, stara nekoliko godina, na kojoj gađa praćkom i viče...

<p>Internetom kruže snimke na kojoj <strong>Nenad Štokić </strong>praćkom navodno gađa turiste. Snimka je stara nekoliko godina, a mi smo nazvali bračni par, Nenada i suprugu <strong>Miljenku</strong> te ih pitali je li to istina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Naravno da nije. Nenad je gađao dronove koji lete iznad naše plaže. Ljudi samo čekaju savršeni trenutak da ukradu periske - rekla nam je Miljenka te dodala kako se u međuvremenu Nenad riješio praćke. </p><p>Podsjetimo, <a href="https://www.24sata.hr/news/vlasnik-apartmana-je-lopatom-napao-turista-uhvatio-ga-je-za-spolni-organ-vrijedao-psovao-706945" target="_blank">24sata</a> su objavila snimku s plaže u mjestu Barbat na kojoj Štokić silovito zamahuje lopatom prema kupačima. Ljutit, do koljena u moru, udarao je alatom od morsku površinu i tjerao nepoželjnike.</p><p>U međuvremenu, posjetili smo ga na njegovom imanju, gdje nam je otkrio da je plaža kraj koje je zamahivao lopatom (koju mu je oduzela policija) zapravo njegovo vlasništvo. I zbilja, iako se tu doista radi o pomorskom dobru, ono nije provedeno u zemljišnim knjigama i Štokić na njega uredno polaže vlasništvo. Nije mu potrebna ni koncesija, a smije ju i ograditi sve dok se granica pomorskog dobra ne utvrdi u zemljišnim knjigama.</p><p>Bračni par koji živi u Barbatu, kako kažu, već se godinama brani od nepoželjnih gostiju koji uporno pokušavaju ukrasti periske iz mora ispred njihovog pašnjaka, kako je zemljište upisano u knjigama. </p><p>- Svakodnevno nas ljudi provociraju. Sakrivaju se iza kamenja, čak šalju djecu, dolaze s dronovima, uletavaju s jet skijevima. Sve kako bi ukrali periske - priča Miljenka te dodaje kako se ne radi o ljudima s Raba već o vikendašima koji tamo ljetuju. </p><p>- Čak su nam i prijetili prije nekoliko godina. Svakakve smo mailove znali dobivati, od toga da će nas tužiti. Prijavili smo sve MUP-u, ali ništa se nije dogodilo. Jedino želimo zaštiti periske, naše more i životinje - govori Miljenka koja sa suprugom Nenadom vodi agroturizam. </p><p> U ponudi agroturizma imamo i ponudu kupanja na moru, na našoj privatnoj plaži koja je ujedno i nudistička. Dogodi se da se gosti kupaju na plaži, a netko im među nogama pliva i lovi periske. Ogradili smo plažu bovicama isključivo kako bi se vidjelo da se radi o nudističkoj zoni - objašnjava Miljenka reakciju supruga koji je nedavno lopatom spriječio nepoznatog muškarca da prereže bove. </p><p>Ako se dogodi da Štokići dobiju kaznu od 15 do 100.000 kuna koja je propisana Zakonom o pomorskom dobru zbog ograničavanja upotrebe morskog dobra, jasno daju do znanja kako ju neće platiti. </p>