Policija je provela istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protupravne gradnje, te se protiv njega podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu
Umjesto maslinika ili pašnjaka - kuća! Sagradio dva objekta na poljoprivrednom zemljištu
Rovinjska policija sumnjiči muškarca (47) zbog gradnje objekata na poljoprivrednoj površini u vlasništvu Republike Hrvatske. Policija je provela istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protupravne gradnje.
Površina se može koristiti kao maslinik i pašnjak, bez odobrenja i dozvola za građevinske zahvate. Muškarac je tamo sagradio jedan drveni objekt s uređenim pristupom, terasom i nadstrešnicom, koji služi kao funkcionalni objekt za boravak i stanovanje te jedan pomoćni objekt. Uz njih je sagradio i ogradni zid duljine oko sedamdesetak metara, kojim je ogradio navedeno zemljište i time proširio susjednu površinu koja u njegovom vlasništvu.
Protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, javlja policija.
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