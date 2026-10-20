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PROVEDENA ISTRAGA

Umjesto maslinika ili pašnjaka - kuća! Sagradio dva objekta na poljoprivrednom zemljištu

Piše 24sata,
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Umjesto maslinika ili pašnjaka - kuća! Sagradio dva objekta na poljoprivrednom zemljištu
USKOK ilustracija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Policija je provela istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protupravne gradnje, te se protiv njega podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

Rovinjska policija sumnjiči muškarca (47) zbog gradnje objekata na poljoprivrednoj površini u vlasništvu Republike Hrvatske. Policija je provela istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protupravne gradnje.

Površina se može koristiti kao maslinik i pašnjak, bez odobrenja i dozvola za građevinske zahvate. Muškarac je tamo sagradio jedan drveni objekt s uređenim pristupom, terasom i nadstrešnicom, koji služi kao funkcionalni objekt za boravak i stanovanje te jedan pomoćni objekt. Uz njih je sagradio i ogradni zid duljine oko sedamdesetak metara, kojim je ogradio navedeno zemljište i time proširio susjednu površinu koja u njegovom vlasništvu.

Protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, javlja policija.

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